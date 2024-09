Succede più volte durante la stagione del trotto all’Ippodromo di Vinovo. Capiterà ancora lunedì prossimo, 16 settembre, con una riunione interamente dedicata ai Gentlemen. Un pomeriggio pieno di cavalli (68 al via) e driver, con ben 4 amazzoni, in un mese nel quale le donne sulla pista torinese hanno spadroneggiato e ora vogliono confermarsi anche al cospetto dei colleghi maschi.

Sette corse in programma al via dalle ore 14:55. La più ricca vedrà 11 cavalli di cinque anni e oltre impegnati fra i tre nastri dai 2.060 ai 2.100 metri nel Memorial Antonio e Mario Colombino. In ultima fila uno dei grandi favoriti, Capitano Pi con Otello Zorzetto che ha tutte le capacità di recuperare il gap mentre nel primo la sfida nella sfida, con Velodrome che si confronterà con Arnold Cup, per assistere nuovamente al duello fra Teresa Di Lorenzo ed Evita Smorgon.

L’altra corsa più ricca sarà dedicata alla Co&Bir, sponsor delle corse gentlemen. Anche questa vedrà la partenza fra i nastri del doppio km e i penalizzati saranno fra i favoriti. In primis Embargo, pupillo di Michele Bechis con a destra Elettra Grif e Daniele Zanardi. In pole c’è invece la rientrante Enjoy Dream con Felice Tiene, cavalla che potrebbe mettere tutti in difficoltà tentando la fuga. Corsa dal pronostico apertissimo il Premio Caravaggio: 10 cavalli di tre anni dietro le ali dell’autostart, tutti soggetti di buone potenzialità. Come sempre attivo il ristorante HippoBreak affacciato sulla pista, con menù alla carta. Ingresso gratuito e libero per tutti, con il trotto che poi tornerà anche mercoledì 18 settembre dalle 15.