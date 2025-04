Ferrara nuovamente fatale per i Giaguari dopo la semifinale di seconda divisione di due anni fa che mise fine alle velleità di vittoria finale dei torinesi. Questa volta i Giaguari hanno ceduto le armi dopo una rimonta incredibile da parte delle Aquile ed un tempo supplementare che ha del surreale.

Se una partita può essere persa allo stesso tempo meritatamente ed immeritatamente, quella disputata ieri a Ferrara tra Giaguari ed Aquile ne è l’esempio perfetto. I Giaguari, infatti, hanno condotto con sicurezza e decisione per tre quarti dell’incontro, rispondendo bene anche al primo tentativo di Ferrara di accorciare le distanze. Poi, nell’ultimo quarto, i torinesi hanno dilapidato tutto il tesoretto accumulato nei primi rtre quarti, hanno subito il ritorno degli estensi, che hanno trovato il pareggio a dieci secondi dalla fine, e nel supplementare hanno commesso una serie di errori tali da regalare letteralmente la vittoria alle Aquile.

I Giaguari sapevano che non sarebbe stata una partita facile. Nel giro di dieci giorni hanno perso tre ricevitori titolari su quattro, due per infortunio ed uno andato a giocare nella lega europea, e si sono ritrovati a Ferrara anche senza due pedine fondamentali in difesa. La squadra ha comunque reagito benissimo alle avversità, sfoderando una prestazione molto positiva. Il quarterback Lewandowski si è caricato l’attacco sulle spalle con una partita di grande sacrificio, ed ha condotto i Giaguari a condurre per 13-0 alla fine del primo tempo, grazie ai due touchdown pass per La Rocca e Tenconi nel secondo quarto. Dal canto suo, la difesa ha tenuto a bada il temibile attacco delle Aquile, contenendo bene le combinazioni su terra dei due americani Allen e King e facendo buona guardia anche sul gioco aereo, concedendo il minimo indispensabile.

Al rientro in campo dopo l’intervallo le Aquile accorciano con un touchdown di Franco su corsa, ma Lewandowski risponde subito ristabilendo le distanze con un touchdown personale su corsa.

Si arriva, così, all’ultimo quarto, in cui le Aquile riducono di nuovo le distanze con un passaggio di Allen su Medini. La difesa dei Giaguari, pur subendo la segnatura, fa il suo dovere facendo consumare molto tempo all’attacco estense, ed i Giaguari ritornano in possesso di palla con poco più di due minuti sul cronometro. Basterebbe conquistare un primo down per mandare tutti sotto la doccia, ma l’attacco torinese inizia a pasticciare un po’, complice anche la momentanea assenza di Lewandowski, colpito duro nell’ultimo drive di attacco, e finisce per ridare la palla a Ferrara con un minuto e cinquanta sull’orologio.

Le Aquile inanellano una serie di azioni perfette e giungono al touchdown del pareggio con un passaggio di Allen per Pasquotto. La trasformazione potrebbe regalare la vittoria a Ferrara, ma la difesa blocca il calcio e spedisce le squadre ai supplementari, dove accade il disastro.

Tre ottime azioni di La Rocca e Tenconi portano l’attacco giallonero sulla una yard offensiva, ed i torinesi assaporano già il touchdown. Non è dello stesso avviso la difesa estense, che ferma due azioni dei Giaguari ricacciandoli indietro di qualche yard ed infine dando la caccia al rientrante Lewandowski, ed obbligandolo a scaricare un pallone insidioso che dopo un rimbalzo su un giocatore dei Giaguari, finisce dritto nelle mani di Antolini, che ringrazia e ritorna per ottanta yard per la segnatura decisiva.

Con questa sconfitta il quadro dei playoff nel girone B si complica un po’, per i Giaguari. Pur continuando ad essere al secondo posto e ad avere il vantaggio degli scontri diretti sulle Aquile, sarà decisiva la partita di sabato prossimo a Varese contro gli Skorpions. Una vittoria darebbe la quasi matematica certezza dell’accesso alla postseason, mentre una sconfitta permetterebbe agli stessi Skorpions di agganciare i Giaguari al secondo posto, trasformando le ultime tre partite in una sorta di mini campionato a tre per aggiudicarsi i due posti disponibili dietro i Guelfi Firenze.