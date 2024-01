Un derby all’ultimo assalto quello tra Tecnoengineering Moncalieri e Torino Teen Basket. Un sorpasso e un controsorpasso dietro l’altro, con Cicic (27 punti) e Cristelo Alves (18) a guidare i rispettivi attacchi. I primi dieci minuti sorridono alle Lunette: si entra infatti nei secondi 10’ sul 18 a 15 per le padrone di casa. In meno di un minuto ecco però il primo controbreak importante della partita, con 5 punti firmati Isoardi e Cristelo Alves che danno il +2 alle ospiti. Landi e Giordano (12 punti e 4 assist in uscita dalla panchina) rispondono prontamente e il quarto si trascina fino alla sirena centrale in sostanziale parità (31-32).

Al rientro in campo è Torino a interpretare meglio la partita e grazie a Tortora e Giangrasso trova rapidamente il + 7. L’ispiratissima Cicic però non ci sta e insieme a Salvini e Mitreva riaggancia le ospiti. Gli ultimi 10’ iniziano con Moncalieri in vantaggio di un punto, ma ancora una volta è Torino a prendere per mano la partita e con Cristelo Alves e Colli mette la freccia fino a trovare il +8 sul (59-67).

A questo punto è di nuovo Cicic a rispondere per prima, ma le torinesi continuano a custodire un importante cuscinetto (65-71) all’inizio dell’ultimo minuto di gioco. Due punti di Cicic e una tripla di Landi nel giro di una manciata di secondi infiammano ancora la partita e il pubblico del PalaEinaudi. Colli dalla lunetta dopo il fallo tattico delle Lunette fa uno su due e lascia la possibilità a Moncalieri di vincere o pareggiare. Con meno di due secondi sul cronometro e non potendo avvicinare la rimessa (timeout esauriti) il sogno gialloblù si infrange però rapidamente. Finisce 70-72 per Torino Teen Basket.

Ottimi segnali per le Lunette di coach Terzolo che ormai stanno dimostrando di potersela giocare quasi con tutti, ma è l’ultimo tassello del puzzle che tarda ad arrivare.

Prossimo appuntamento il 27 gennaio alle 20:30 al Palamoretto contro Basket Foxes Giussano.

Tecnoengineering Moncalieri – Torino Teen Basket 70 – 72 (18-15, 31-32, 51-50, 70-72)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola 5, Giordano 12, Zanoni, Landi* 5, Abbate Daga, Mitreva* 12, Iagulli, Salvini* 7, Ramasso, Jakpa* 2 , Cicic* 27. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 8, Gregori n.e., Delboni* 4, Sabou n.e., Colli* 16, Giangrasso* 6, Baima 5, Tortora 4, Isoardi 7, Carfora n.e., Jankovic 4, Cristelo Alves* 18. All.re: Corrado M.

Ufficio Stampa Moncalieri Basketball