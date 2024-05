Grantorino Basketball Draft cresce ancora con Area PRO 2020

Grantorino Basketball Draft è lieta di annunciare l’ingresso di Area PRO 2020 all’interno della Cooperativa della palla a spicchi più grande d’Italia. Con questa importante new entry, il numero di società del territorio – che in meno di 12 mesi hanno aderito al progetto guidato da Gianni Vitale – sale così a 14. Un risultato che consolida ulteriormente la figura di Grantorino Basketball Draft nella promozione e nello sviluppo della pallacanestro giovanile in Piemonte.

Area PRO 2020, da anni protagonista del basket giovanile sul territorio Orbassano-Rivalta-Piossasco, porta con sé un bagaglio di esperienza e passione che arricchirà ulteriormente il progetto Grantorino Basketball Draft. I suoi giovani più promettenti delle categorie U17 e U19 si uniranno già a partire da questa estate al progetto squadre d’Eccellenza di coach Comazzi, portando nuove sfide e opportunità di crescita per tutti i giovani talenti coinvolti. Grantorino Basketball Draft ribadisce infatti ancora una volta il suo leitmotiv: «creare un polo d’eccellenza per il basket giovanile in Piemonte». Uno spazio di crescita a tutto tondo: non solo per i giocatori, ma anche per staff tecnico e dirigenza.

Il Presidente di Grantorino BasketBall Draft, Gianni Vitale: «Un’altra solida realtà»

«Siamo molto felici: questo ingresso non è esattamente come tutti gli altri. Area PRO 2020 è infatti una società che nella sua genesi aveva già l’idea di raccogliere i bisogni di un territorio ampio , ovvero quello della zona Piossasco, Rivalta e Orbassano, che insieme non a caso formano il “PRO” del proprio nome. Il fatto che vedano continuità nel loro progetto, abbracciando il nostro, è un ottimo segnale. Conosco personalmente i Soci che hanno dato vita ad Area PRO 2020 e sono certo che insieme alle altre 13 realtà del territorio cresceremo ancora di più in termini di qualità ed esperienza. Area PRO 2020 è una solida realtà che in poco tempo si è affermata ai vertici del movimento giovanile torinese e piemontese».

Il Presidente di Area PRO 2020, Sebastiano Calanni: «Sulla stessa lunghezza d’onda»

«Entriamo con grande entusiasmo in Grantorino Basket Draft. E il motivo è semplice: ci ritroviamo in pieno nel progetto. Anche noi siamo nati con l’idea di unire e mettere insieme diverse realtà’ del territorio per dare a tutti le giuste opportunità e con questa “espansione” anche la nostra realtà cresce ulteriormente. Siamo quindi sicuri di poter contribuire allo sviluppo della Cooperativa partendo proprio dalla nostra peculiarità. La scelta della Cooperativa non è tattica, ma strategica».

Di seguito, tutte le altre realtà coinvolte nel progetto Grantorino BasketBall Draft: Pallacanestro Moncalieri, Collegno Basket, Libertas Moncalieri, Kangaroos Sport, Alter82 Piossasco, Eridania Basket, Venaria Reale Pallacanestro, Cus Torino, Pallacanestro Grugliasco, Campus Piemonte Basketball, Auxilium ad Quintum, PNC Basketball e Aba Saluzzo.