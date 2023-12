Giaguari Torino: due vittorie nelle wild card dei campionati Under 15 ed Under 18

Con le due vittorie ottenute dai Giaguari Torino nelle wild card dei campionati Under 15 ed Under 18, saranno tre le formazioni giallonere impegnate nelle semifinali dei rispettivi campionati nazionali nel prossimo weekend, dove si deciderà anche della qualificazione alle finali della Under 12.

A Borgaretto sono andati in scena per primi, come solito, i ragazzi Under 15, che dovevano affrontare i Marines Lazio, arrivati solamente in dieci ma che hanno rappresentato forse lo scoglio più ostico da superare in tutto questo campionato.

La difesa romana, infatti, non aveva nulla a che vedere con quelle incontrate fino ad oggi, e mostrava di aver fatto bene i propri compiti a casa bloccando le iniziative di Brancaleoni con un raddoppio costante dei difensori. Ma i Giaguari non sono solamente Brancaleoni e, con tutte le attenzioni riservate al numero 1, è toccato a Mattia Papeo fare la parte del Leone, andando a segnare tre dei cinque touchdown dei Giaguari.

Il primo tempo è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio con le segnature di Papeo, Nencioni e Ceccarelli per i Marines e poi ancora Papeo per impattare lo score e Borri, su passaggio di Brancaleoni proprio allo scadere del tempo.

La seconda frazione di gioco vedeva i Giaguari controllare l’orologio facendo scorrere minuti preziosi, incrementando comunque il vantaggio ancora con Papeo e Brancaleoni. Inutile, a pochi minuti dal termine, il touchdown pass del temutissimo Fristachi per i Marines che fissava il punteggio sul 28-26 finale.

Subito a ruota seguiva la partita della Under 18, impegnata con i Warriors Bologna. Senza voler nulla togliere all’impegno dei bolognesi, la differente caratura tecnica si vedeva immediatamente nei primi giochi della partita. Dopo un inizio balbettante dei padroni di casa, arrivavano un punt da meno cinque yard ed un’ingenuità sul ritorno di kickoff a dare ai Giaguari l’opportunità di mettere a segno i primi due touchdown con due corse di Francesco Papeo da 16 e 19 yard.

Da quel momento, la partita si faceva tutta in discesa per i Giagauri, che facevano valere la propria prestanza fisica in difesa e macinavano yard e punti in attacco. Bairo terminava in touchdown una corsa personale e poi lanciava in end zone Paolo Lazzaretto prima del terzo touchdown personale di Papeo con una corsa da 48 yard. Nel mezzo, arrivava la segnatura di Volpones che toglieva lo zero dal tabellone dei Warriors.

Nel secondo tempo, come sempre, spazio alle seconde linee, che comunque facevano vedere ottime cose, come le corse di Manuele Vito, a segno per 9 e 77 yard, e Luigi Porciello, autore anch’egli di una segnatura con una corsa di 23 yard.

In difesa, da segnalare gli intercetti di Paolo Lazzaretto e Simone Balzo e, oltre alla solita prestazione maiuscola di Daniele Latorraca con 7 tackle ed 1 assist, l’ottima prova di Lorenzo Baud (4 tackle e 3 assist per lui), Jerry Choupo Fono (4 tackle, 1 assist) e Thibaut Salvi (4 tackle).

Semifinali in trasferta per entrambe le formazioni la prossima settimana. La Under 18 sarà impegnata a Firenze contro i Guelfi, mentre la Under 15 rinnoverà l’eterna sfida con i Seamen Milano al Velodromo Vigorelli domenica 17.