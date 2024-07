Europei Pista JRS/U23: il trenino Juniores conferma il titolo

L’inseguimento azzurro continua a dare conferme negli Europei Pista JRS/U23. IAnche in Germania, ai Campionati europei di categoria, i trenini azzurri sono assoluti protagonisti. ll quartetto maschile, detentore del record del mondo, campione del mondo e campione europeo uscente, pur cambiando tre quarti dei componenti domina ancora la scena europea. Davide Stella, Christian Fantini, Ares Costa e Alessio Magagnotti fissano il miglior tempo nelle qualifiche (4’11″485) e poi battono la Germania in finale raggiungendo gli avversari al terzo chilometro, conquistando la terza medaglia d’oro di questa rassegna.

Bene anche l’inseguimento a squadre maschile Under 23: Renato Favero, Luca Giaimi, Manlio Moro e Niccolò Galli con 4’03”137 sono i migliori e domani proveranno a conquistare la finale per l’oro. Tra le donne, quinto tempo per Sara Fiorin, Francesca Pellegrini, Federica Venturelli, Vittoria Grassi con la possibilità di acciuffare la finale per il bronzo.

Le altre due medaglie di giornata sono di bronzo e arrivano dal settore femminile juniores. Nell’inseguimento a squadre Asia Sgavarato, Virginia Iaccarino, Linda Sanarini e Silvia Milesi nella finale per il bronzo superano il Belgio. Oro per la Germania e argento per la Gran Bretagna. Nel Team Sprint Erja Giulia Bianchi, Siria Trevisan e Matilde Cenci (1’09”977) perdono al primo turno contro la Polonia (1’08”634). Nella finale per il bronzo battono la Serbia con il tempo di 1’10”821.

Si ferma ai piedi del podio la prova di Stefano Minuta nel Km U23. L’azzurro vede sfumare la possibilità di una medaglia per 3 decimi. Ottimo settimo posto per Matteo Fiorin, al primo anno nella categoria. Vince Hayden Norris (GBR), davanti a Henric Hackmann (Ger) e all’altro britannico Harry Ledingham-Horn.

Europei Pista JRS/U23: le altre gare del giorno

KM Juniores – Nono Kevin Bertoncelli, undicesimo Christian Quaglio. Vince il francese Etienne Oliviero.

Eliminazione Juniores Uomini – 13° posto per Julian Bortolami nella prova vinta dallo spagnolo Ruben Sanchez Cordoba.

Scratch Under 23 Uomini – Non termina la gara Samuel Quaranta.

Le medaglie dell’Italia

Oro – Inseguimento U23: Federica Venturelli

Oro – Team Sprint Uomini U23: Stefano Minuta, Daniele Napolitano, Mattia Predomo

Oro – Inseguimento a squadre Juniores: Davide Stella, Christian Fantini, Ares Costa, Alessio Magagnotti e Eros Sporzon

Argento – Scratch Juniores: Chantal Pegolo

Argento – Inseguimento U23: Manlio Moro

Argento – Scratch Juniores: Davide Stella

Bronzo – Inseguimento a squadre donne juniores: Asia Sgavarato, Virginia Iaccarino, Linda Sanarini e Silvia Milesi

Bronzo – Team Sprint donne juniores: Erja Giulia Bianchi, Siria Trevisan e Matilde Cenci

Le gare di domani

10:00 – 14:00

Inseguimento Individuale Juniores donne e uomini: qualifiche

Velocità Donne Juniores e Under 23: 200 lanciati e ottavi

Inseguimento a squadre U23 donne e uomini: 1° turno

17:00 – 22:00

Inseguimento Individuale Juniores uomini e donne

Scratch donne U23

Inseguimento a squadre U23 uomini e donne

Eliminazione juniores donne