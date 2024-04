29 Aprile 2024 – Con Elena Rolando salgono a sette le conferme in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2024/2025. Il libero cuneese, 25 anni a luglio, anche il prossimo anno dunque formerà con Ilaria Spirito un tandem di assoluta garanzia per la seconda linea.

Elena Rolando, anche per te la prima domanda riguarda la stagione da poco conclusa e le motivazioni che ti hanno convinta a restare a Chieri.

«Ho avuto la fortuna di vivere la mia prima stagione in A1 in una società dove mi sono sempre sentita a casa, parte di una grande famiglia. Le persone che fanno parte di questa società, dai volontari ai dirigenti, sono tutte persone di cuore, sempre disponibili ventiquattr’ore su ventiquattro, senza mai metterci nessun tipo di pressione. Aggiungiamoci una staff giovane, preparato e volenteroso. Tutto questo mi ha fatto sentire davvero bene, in un contesto in cui davvero mi sono sentita a mio agio. Da qui la scelta di rimanere a Chieri».

Gli obiettivi per la prossima stagione?

«Sicuramente ripetere il percorso in Europa, e provare in campionato ad arrivare un po’ più su in classifica al termine della stagione».

I tuoi progetti per l’estate?

«Fra quindici giorni iniziamo gli allenamenti e fino al 5 luglio sarò a Chieri: ci terremo in forma così. Ovviamente dovrò anche studiare per finire il mio percorso universitario. In vacanza andrò a Istanbul fra fine luglio e inizio agosto, mi rilasserò un po’ visitando la Turchia».

