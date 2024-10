Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Francesco Laporta sono i sette azzurri che partecipano al FedEx Open de France, uno dei tornei più longevi del DP World Tour, nato nel 1906 e giunto alla 106ª edizione.

Si disputa dal 10 al 13 ottobre per la 30ª volta a partire dal 1991, la 21ª consecutiva, sul percorso de Le Golf National, a Saint-Quentin-en-Yvelines nei pressi Parigi, in Francia, dove nel 2018 si è svolta la Ryder Cup.

Nel field vi sono quattro giocatori tra i primi 50 del World Ranking: lo statunitense Billy Horschel (n. 17), il francese Matthieu Pavon (n. 26), l’inglese Justin Rose (n. 37) e il sudafricano Thriston Lawrence (n. 46), in un contesto che comprende anche 21 vincitori stagionali e che rende esercizio piuttosto difficile fare previsioni alla vigilia.

Tra i 21 vi sono Guido Migliozzi (KLM Open), past winner nel 2022, quando con un 62 (-9) finale si prese il titolo ed eguagliò il record del campo, Matteo Manassero (Jonsson Workwear Open), che è stato in corsa per il successo nei recenti Irish Open (3°) e BMW PGA Championship (4°), quest’ultimo firmato a settembre da Horschel.

Degli altri vanno ricordati i transalpini David Ravetto e Frederic Lacroix, che insieme a Victor Perez, Antoine Rozner e Pavon proveranno a riportare in patria un titolo che manca dal 2011 (Thomas Levet), i giapponesi Rikuya Hoshino e Yuto Katsuragawa, il tedesco Marcel Siem, a segno nell’Open d’Italia a Cervia e in questa gara nel 2012, i danesi Thorbjorn Olesen e Rasmus Hojgaard, l’inglese Matt Wallace e l’iberico Angel Hidalgo, che ha battuto Jon Rahm nell’acciona Open de España.

Non hanno vinto sul circuito in stagione, ma possono dire la loro l’inglese Danny Willett e Francesco Molinari, due Major Champion, con l’azzurro che su questo percorso fu protagonista assoluto nella Ryder Cup 2018 con cinque successi su altrettanti incontri, record per i giocatori continentali. E ancora il danese Nicolai Hojgaard, il nordirlandese Tom McKibbin, gli inglesi Jordan Smith e Daniel Gavins e il tedesco Yannik Paul.

Il torneo riveste notevole importanza perché è il settimo dei nove eventi “Black 9” che conducono al Genesis Championship (24-27 ottobre), al termine del quale i primi 110 della Race To Dubai avranno la ‘carta’ per il DP World Tour 2025. Pertanto sono rimaste soltanto tre possibilità per coloro che sono al momento fuori dalla lista. Inoltre si competerà anche per entrare tra i primi 70 della Race to Dubai che accederanno alla prima delle due gare finali (Abu Dhabi HSBC Championship, 7-10 novembre). Senza dimenticare i punti in palio per entrare di diritto nel Team Europe alla Ryder Cup 2025 (sei qualificati attraverso la Ryder Cup Points List). Il montepremi è di 3.250.000 con prima moneta di 552.500 dollari.

La storia del FedEx Open de France

II torneo, come detto nato nel 1906 come Open de France, ha iniziato ad avere il nome abbinato a uno sponsor dal 1980 e FedEx è l’ottavo della serie. Quattro soli i past winner: oltre a Migliozzi e a Siem, saranno al via il belga Nicolas Colsaerts (2019) e l’austriaco Bernd Wiesberger (2015).

Migliozzi è stato il terzo azzurro a siglare l’albo d’oro dopo Ugo Grappasonni (1949) e Costantino Rocca (1993). Sei volte gli italiani si sono classificati secondi: una con Aldo Casera (1954), con Massimo Florioli (1998) e con lo stesso Rocca (2001) e tre con Francesco Molinari (2010, 2012, 2016). Il record di vittorie appartiene con cinque all’inglese Aubrey Boomer (tra il 1921 e il 1931). Seguono con quattro lo spagnolo Severiano Ballesteros e il francese Arnaud Massy e con tre l’inglese Nick Faldo, l’argentino Roberto De Vicenzo, il belga Flory Van Donck e il transalpino Marcel Dallemagne (unica tripletta di fila dal 1936 al 1938).

Uno speciale di Sky dedicato a Franco Chimenti – Sky Sport dedica uno speciale a Franco Chimenti, lo storico presidente della Federazione Italiana Golf che ci ha lasciati giovedì scorso. Durante il servizio, curato da Francesca Piantanida, ne verranno ricordate la figura da appassionato innovatore e le tappe principali del suo straordinario percorso alla guida della Federazione Italiana Golf fino alla Ryder Cup italiana del 2023. “Speciale Franco Chimenti” andrà in onda su Sky Sport Golf e NOW e sarà disponibile on demand. Questa la programmazione: giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, alle ore 18,30; sabato 12, alle ore 17,30 e alle ore 20,30; domenica 13, alle ore 17,30.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – Il FedEx Open de France sarà trasmesso da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 10 ottobre e venerdì 11, dalle ore 13,30 alle ore 18,30; sabato 12, dalle ore 13 alle ore 17,30: domenica 13, dalle ore 12,30 alle ore 17,30.