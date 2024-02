Cricket: playoff World Cup, sconfitta Italia contro Bahrain

Sconfitta di misura per la Nazionale italiana contro il Bahrain nella prima giornata della fase finale playoff della ICC Cricket World Cup Challenge League in corso in Malesia. Il risultato finale sul campo di Bangi ha visto la vittoria del Bahrain di 5 wickets con il punteggio di 222 a 218, al termine di un match molto combattuto. Il Bahrain si è dimostrato molto forte al lancio, con bowler veloci che hanno messo in grande difficoltà i battitori azzurri. Nonostante il risultato negativo, buona invece la prova dei lanciatori italiani grazie soprattutto alle prestazioni di Fida Hussain e Jaspreet Singh con 2 eliminazioni a testa. Miglior giocatore in campo il forte battitore del Bahrein Haider Butt che ha totalizzato 99 runs.

Negli altri incontri della giornata, sconfitte di Vanuatu contro Kuwait e di Bermuda contro Tanzania. La classifica del mini-girone finale vede dunque al momento Kuwait e Tanzania in testa con 3 vittorie e 0 sconfitte, seguite da Bahrain con 2 vinte e 1 persa. Quarta l’Italia quarta con il record di 1-2. Chiudono Bermuda e Vanuatu ancora a secco di vittorie.

Qualificazione ancora apertissima per gli uomini di Gareth Berg che torneranno in campo venerdì 1 marzo alle 9.30 ora locale (le 2.30 italiane) nella sfida contro la temibilissima Tanzania, per poi chiudere le Super Six domenica 3 marzo contro Vanuatu. Le prime quattro classificate avranno accesso al prossimo ciclo di qualificazione alla World Cup Challenge League.

