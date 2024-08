Basket Torino, prima riunione stagionale con i club partner

Torino, 30 agosto 2024 – Un incontro di inizio stagione per il bene comune della pallacanestro sul territorio. Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, nella serata di mercoledì 28 agosto, si è tenuta la prima riunione stagionale tra la società gialloblù e i suoi Club Partner, le società affiliate sul territorio.

L’incontro, presieduto dal DG/DS Giorgio Bottaro e dal dirigente responsabile del settore giovanile Massimo Cibrario, ha rappresentato un importante momento di confronto e pianificazione per il futuro della sinergia tra Basket Torino e le società affiliate.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di 18 realtà cestistiche locali, di cui ben 12 new entries nel gruppo dei Club Partner di Basket Torino per la stagione 2024/2025:

– Ginnastica Torino

– Oasi Laura Vicuna

– Lo.Vi. Borgaro

– Jolly Vinovo

– San Paolo Basket

– Pallacanestro Pancalieri

– San Mauro Basket (Torino Nord Academy)

– Polisportiva Reba (Torino Nord Academy)

– SEA Basket Settimo (Torino Nord Academy)

– Basket Cigliano (Torino Nord Academy)

– Polisportiva Ghandi (Torino Nord Academy)

– Dynamica Vallette (Torino Nord Academy)

– Sesto Senso Gassino (Torino Nord Academy)

– Franzin Val Noce

– Mens Sana Asti

– TTB Pino Torinese (Unione Basket Collinare)

– Arcobaleno Chieri (Unione Basket Collinare)

– Basket Chieri (Unione Basket Collinare)

Insieme ai rappresentanti dei Club Partner, era presente anche Dino Violante, Presidente del Basket Torino Femminile e Torino Teen Basket.

Durante la riunione, sono stati toccati diversi punti cruciali per il bene comune dello sport e per la crescita dei giovani atleti. In particolare, sono state proposte nuove idee e iniziative volte a potenziare la collaborazione tra le diverse realtà, sia sul piano tecnico che organizzativo, e a promuovere la diffusione della pallacanestro e la condivisione dei suoi sani valori in tutto il territorio.

Giorgio Bottaro, DG/DS della Reale Mutua Basket Torino: “È stato un incontro fruttifero sia per consolidare i rapporti interpersonali che per programmare il futuro di una collaborazione sempre più solida ed efficace. E per questo devo ringraziare calorosamente tutti i presenti. Sono rimasto colpito dal numero delle società coinvolte e dalla partecipazione attiva di tutti i presenti. La cooperazione ed il mutuo soccorso tra Club coinvolti ci vede tutti sullo stesso piano, la finalità ultima è quella di implementare il numero dei praticanti la pallacanestro ed il perdurare nel tempo di questa passione che può avere sbocchi diversi. Chi ama, vive e pratica il basket sotto ogni forma deve rimanere in questo mondo il più a lungo possibile per continuare ad alimentarlo.”

Reale Mutua Basket Torino ringrazia tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrati e rinnova il proprio impegno nel promuovere un movimento basato sulla condivisione dei sani valori dello sport per avvicinare sempre di più le nuove generazioni alla pallacanestro e al mondo gialloblù.

