Tutti i tifosi bianconeri lo conoscono molto bene: per gli altri, potrebbe essere l’occasione di ammirare uno dei più moderni stadi europei, nonché – oggi – uno dei maggiori poli di attrazione turistica della Torino contemporanea. Ci riferiamo evidentemente all’Allianz Stadium, prima struttura calcistica italiana priva di barriere architettoniche, un ambiente aperto e multifunzionale, pensato non solamente per gli eventi sportivi ma anche come luogo di incontro e di intrattenimento, da vivere sette giorni su sette.

Dove si trova l’Allianz Stadium

L’Allianz Stadium si trova in Corso Gaetano Scirea 50 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Chi vuole può usufruire anche dei parcheggi posti in prossimità dello stadio, che possono peraltro essere prenotati e riservati in fase di acquisto del biglietto.

Una visita al Museo

Come anticipato, l’Allianz Stadium non punta solamente ad essere un luogo di eventi sportivi, bensì una destinazione per la socialità e per l’esplorazione della storia sportiva. Pertanto, chi vuole può presenziare alle visite al Museo, percorrendo una strada interattiva di successi e di momenti storici, in un tour che è riservato non solamente agli appassionati di calcio, ma di tutti coloro i quali desiderano saperne di più sulla storia della Juventus e dello Stadio.

Ricordiamo che le visite guidate all’Allianz Stadium sono a numero chiuso e che è dunque necessario prenotare l’acquisto dei biglietti online: la biglietteria del Museo si riserva infatti di vendere solamente gli eventuali posti invenduti online.

Quando visitare il Museo

Durante il periodo invernale (tra il 16 settembre e il 15 marzo) il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.00, con la sola eccezione del giorno di chiusura (martedì). Sabato, domenica e festivi, l’orario di chiusura è prolungato alle 19.30.

Durante il periodo estivo (tra il 16 marzo e il 15 settembre) il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00, con la sola eccezione del giorno di chiusura (martedì). Sabato, domenica e festivi, l’orario di chiusura è prolungato alle 19.30.

Ricordiamo che la biglietteria chiude sempre un’ora prima della chiusura del museo.

Quanto costa visitare il Museo dell’Allianz Stadium

Il prezzo del biglietto intero per la visita al Museo dell’Allianz Stadium è pari a 29 euro se acquistato online o 30 euro se acquistato in biglietteria. Sono previsti sconti di 5 euro per gli under 16 e gli Juventus Member. Gli under 5 e i disabili con certificato di invalidità al 100% entrano gratuitamente.

Ricordiamo che il prezzo del biglietto comprende la visita all’Allianz Stadium, con guida dedicata e partenza agli orari programmati, oltre alla visita libera allo Juventus Museum, da svolgersi entro gli orari di apertura.

Precisiamo inoltre che – come peraltro ben condiviso dalla società – l’Allianz Stadium Tour prevede un percorso piuttosto complesso, con lunghi camminamenti e passaggi su rampe e scale. Come tale, potrebbe non essere adatto per persona non deambulati o con difficoltà motorie. Ricordiamo però che due volte al mese vengono organizzati dei tour ad hoc adatti a persone che hanno difficoltà motorie: per prenotarsi basta contattare la struttura.