Le Notturne di giugno a Vinovo hanno ancora molte sorprese da regalare e promettono emozioni forti. Questa settimana succederà ben due volte, mercoledì 26 e venerdì 28: in entrambe le serate il via sarà alle 19:45, con 7 corse per serata.

Mercoledì, doppio appuntamento con i Gentleman che apriranno il programma delle 7 corse nel Premio Isola d’Elba e torneranno in pista nel Premio Ischia, un miglio che sarà valido anche come Terza Prova del Campionato Italiano: in tutto otto cavalli anziani dietro le ali dell’autostart, con un pronostico molto aperto. Di sicuro richiamo anche il Premio delle Isole, altro miglio ma questa volta dedicato ai 3 anni che cercano un rilancio in prospettiva delle grandi corse autunnali come il GP Marangoni e il GP Orsi Mangelli sulla pista di Vinovo, tra il 1° settembre e il 1° novembre, inframmezzati dal Derby romano ad ottobre. Favori del pronostico per For You Roc e Filippo Rocca, soggetto che deve solo trovare continuità. Maggiori avversari i più regolari Fresia Sl e Florida Bar. Occhio a Favella possibile sorpresa.

Molto interessante anche il Premio Capri per anziani. Spiccano i nomi di Dhube Prav con Santino Mollo, Zandroz insieme a Pietro Gubellini e Coltwine di Casei interpretato da Marco Stefani. Torna in Italia anche Diamond Francis, vincitore su questa pista del Mangelli 2022. Questa volta in sediolo Andrea Farolfi, per un cavallo assetato di vittorie. Sarà anche il modo migliore per ricordare Showmar, piccolo grande baio che ha fatto sognare molti. Vittorio Bosia lo aveva acquistato quando aveva solo 18 mesi (ora era tredicenne) e Andrea Guzzinati lo ha sgrezzato portandolo a risultati importanti come la vittoria nella Coppa di Milano, il Premio Barbetta, il Premio Ivone Grassetto di Padova ma anche due anni fa il Federnat a Firenze, con Bosia in sulky. In tutto 35 corse, di cui tre in Francia, e 40 secondi posti per un bottino di poco superiore ai 400mila euro.

Come sempre l’ingresso sarà gratuito oltre che libero.