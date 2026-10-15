È arrivato il momento di fare sul serio per l’IVECO CUS Torino Rugby, pronto a inaugurare il campionato di Serie A1 maschile domenica 18 ottobre alle 15.30 con la trasferta sul campo dei Cavalieri Prato.

I ragazzi universitari guidati dallo staff tecnico composto da Filippo Bianco, Roberto Modonutto e Alberto Carbone si presentano al via dopo otto settimane intense di preparazione, tra lavoro sul campo, amichevoli e primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Un percorso che ha permesso al gruppo di mettere minuti nelle gambe, consolidare le proprie dinamiche e prepararsi alle sfide della nuova stagione.

L’avvio di campionato metterà subito alla prova gli universitari, attesi da tre trasferte consecutive. Una scelta dettata anche dalla necessità di preservare il campo A. Albonico, che è sottoposto a interventi di manutenzione in vista di un appuntamento speciale: a novembre il CUS Torino ospiterà nuovamente la Nazionale italiana di rugby, confermandosi un punto di riferimento per il movimento ovale.

A presentare l’inizio della stagione è il Direttore Tecnico Filippo Bianco:

«Iniziamo il campionato dopo otto settimane intense, un pre stagione particolare che ci ha allenato ad affrontare imprevisti e difficoltà. Partiamo con tre trasferte molto toste che ci metteranno alla prova su tutti gli aspetti, vogliamo imporre il nostro gioco sapendo che siamo all’inizio di un percorso lungo ma molto motivante. Siamo pronti a fare la cosa che ci piace di più nella vita: competere!»

L’obiettivo è quindi partire con il giusto atteggiamento, affrontando ogni partita come un’occasione per misurare il lavoro svolto e continuare a costruire l’identità della squadra.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del CUS Torino Rugby, per permettere a tutti i tifosi biancoblù di seguire gli universitari anche lontano da casa.

Il campionato è pronto a cominciare: si torna a competere!