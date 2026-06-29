Sport e Motori

Sestriere: HAT Adventur Fest da record. Oltre 10mila presenze per 3078 test ride!

Foto di CronacaTorino CronacaTorino24 secondi fa
1 minuto di lettura
HAT Adventur Fest Sestriere
Per due giorni Sestriere è tornata ad essere la capitale del motociclismo in alta quota. La HAT Sestriere Adventure Fest, la fiera dedicata al motociclismo più alta d’Italia tenutasi sabato 27 e domenica 28 giugno ai 2035 metri del Sestriere, ha fatto registrare un nuovo record.

Oltre 190 moto in prova e 19 Case motociclistiche presenti al Colle, 3078 test ride (+ 20 per cento rispetto al 2025). E poi ancora 40 stand nel Village plein air, tra moto, caschi e abbigliamento specialistico, realizzato lungo piazzale Kandahar davanti alla pista olimpica di sci alpino.

Una festa per tutti gli appassionati di motociclismo e per i turisti che hanno ammirato, e partecipato ai test ride accompagnati da guide esperte, le novità in fatto di moto prodotte in tutto il mondo. Da modello iconici di Case gloriose a quelle emergenti, fianco a fianco, a disposizione gratuitamente per una prova su strada e in off road.

Se striere ancora una volta si è confermata la Casa del motociclismo grazie ad un evento ormai radicato che è diventato una garanzia in fatto di organizzazione e qualità. Un successo condiviso con le più importanti case motociclistiche leader a livello mondiale. Merito di Corrado Capra, di Nicola Poggio e di tutto lo staff di Over2000riders, che ogni anno organizzano un grandissimo evento dedicato a tutti gli appassionati capace di catturare anche l’attenzione dei turisti in soggiorno a Sestriere” – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet che, insieme al vicesindaco Emanuela Tedeschi Ruspa, all’Assessore Valentina Di Biasi, ed al presidente della Proloco Sestriere, Roberto Bendinoni, ha fatto visita nel paddock.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino24 secondi fa
1 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Lions Bergamo Giaguari Torino 0-45

Netta vittoria per i Giaguari Torino U18 contro i Lions Bergamo

Dicembre 2025 16:00
BEA Chieri Settore Giovanile gare

BEA Chieri | Settore Giovanile, le gare della settimana

Febbraio 2026 0:00
Anna Gray preview Chieri Conegliano

Il big match con Conegliano apre le settimane torinesi della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Gennaio 2026 16:05
MotorLand Aragón Ducati Lenovo Team

Il Ducati Lenovo Team in partenza per il MotorLand di Aragón

Giugno 2025 15:30
Pulsante per tornare all'inizio