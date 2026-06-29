Per due giorni Sestriere è tornata ad essere la capitale del motociclismo in alta quota. La HAT Sestriere Adventure Fest, la fiera dedicata al motociclismo più alta d’Italia tenutasi sabato 27 e domenica 28 giugno ai 2035 metri del Sestriere, ha fatto registrare un nuovo record.

Oltre 190 moto in prova e 19 Case motociclistiche presenti al Colle, 3078 test ride (+ 20 per cento rispetto al 2025). E poi ancora 40 stand nel Village plein air, tra moto, caschi e abbigliamento specialistico, realizzato lungo piazzale Kandahar davanti alla pista olimpica di sci alpino.

Una festa per tutti gli appassionati di motociclismo e per i turisti che hanno ammirato, e partecipato ai test ride accompagnati da guide esperte, le novità in fatto di moto prodotte in tutto il mondo. Da modello iconici di Case gloriose a quelle emergenti, fianco a fianco, a disposizione gratuitamente per una prova su strada e in off road.

“Se striere ancora una volta si è confermata la Casa del motociclismo grazie ad un evento ormai radicato che è diventato una garanzia in fatto di organizzazione e qualità. Un successo condiviso con le più importanti case motociclistiche leader a livello mondiale. Merito di Corrado Capra, di Nicola Poggio e di tutto lo staff di Over2000riders, che ogni anno organizzano un grandissimo evento dedicato a tutti gli appassionati capace di catturare anche l’attenzione dei turisti in soggiorno a Sestriere” – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet che, insieme al vicesindaco Emanuela Tedeschi Ruspa, all’Assessore Valentina Di Biasi, ed al presidente della Proloco Sestriere, Roberto Bendinoni, ha fatto visita nel paddock.