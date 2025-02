Torino, venerdì 7 febbraio 2025 – Dopo il doppio impegno esterno dal quale la Reale Mutua Basket Torino è rientrata a casa a mani vuote, questo weekend i gialloblù tornano a calcare il parquet del Pala Gianni Asti, per affrontare la Elachem Vigevano nella sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una partita che segna l’esordio sulla panchina gialloblù di coach Paolo Moretti, subentrato in settimana alla guida della squadra per sostituire Matteo Boniciolli, costretto a fare un passo indietro per il resto della stagione attuale per motivi di salute.

Torino è chiamata a ritrovare fiducia e slancio dopo un periodo complicato, con l’obiettivo di rilanciarsi in classifica, evitando così di affondare nelle sabbie mobili della zona playout e magari tentando anche un nuovo assalto alle posizioni della zona play-in. L’arrivo di Paolo Moretti in panchina porta con sé nuove energie e rinnovati stimoli attorno al gruppo gialloblù, come confermato dalle parole dello stesso tecnico in occasione della sua presentazione ufficiale.

Coach Moretti:

“Sono molto motivato da questa nuova sfida”. Vorrei prima di tutto portare energia positiva a un gruppo che a causa degli ultimi risultati aveva perso un po’ di fiducia. L’obiettivo è di vedere segnali incoraggianti da questo punto di vista a partire dalla gara di domenica contro Vigevano, una squadra atipica, ben allenata, capace di complicare la vita ai propri avversari. Sarà una partita complessa, noi dovremo essere in grado di gestire il ritmo con intelligenza, non solo eseguendo il nostro gioco ma interpretandolo in base a quello che succederà in campo”.

L’esordio in panchina di coach Moretti sarà immediatamente un banco di prova non banale: la formazione pavese, che vinse contro la Reale Mutua nel girone d’andata, segue Torino con quattro lunghezze di ritardo in classifica. Di conseguenza, sarà cruciale per i torinesi conquistare un successo dal peso specifico importante non solo per il morale, ma anche per la classifica.

L’appuntamento è per domenica 9 febbraio alle ore 18:00 al Pala Gianni Asti. Il supporto del pubblico torinese sarà un fattore chiave per spingere la squadra verso la vittoria.

Gli avversari – Elachem Vigevano 1955

La Reale Mutua accoglie la Elachem Vigevano in un periodo non semplice per la formazione pavese. La squadra di coach Pansa, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, sta cercando di ritrovare sé stessa in una fase del campionato in cui l’infermeria si è riempita particolarmente, con gli infortuni di Kristofers Strautmanis, Andrew Smith e Tommaso Raspino.

Per sopperire alle diverse assenze che hanno caratterizzato le ultime tre settimane soprattutto nel pitturato, Vigevano ha recentemente aggiunto al roster Stefano Spizzichini, veterano che metterà la sua esperienza al servizio del gruppo già da domenica.

Filtra ottimismo proprio sul recupero del lungo americano Andrew Smith, ala/centro dotato di grande atletismo, anche lui arrivato in corso d’opera dopo l’esperienza a Pistoia, al posto dell’ormai ex vigevanese Prince Oduro. Coach Pansa inoltre potrà contare sui protagonisti della convincente vittoria dell’andata contro Torino: Myles Mack è ovviamente il pericolo pubblico numero uno – 14.8 punti e 6.2 assist di media per lui – ma anche Matteo Galassi, Michele Peroni e Filippo Rossi hanno dimostrato di essere giocatori capaci di rendersi particolarmente pericolosi sul perimetro.

Giacomo Leardini è una garanzia a livello di fisicità e solidità nel pitturato. Detto degli attori già visti nel match di andata, un’altra variante importante rispetto alla sfida del PalaElachem porta il nome di Gabriele Stefanini: indisponibile nell’incontro andato in scena a inizio gennaio, la guardia ducale scenderà in campo domenica al Pala Gianni Asti, mettendo a disposizione di coach Pansa un’altra arma importante a livello offensivo.

Ex di giornata è Celis Taflaj, ala versatile che allunga le rotazioni di Vigevano: il giocatore albanese tornerà da avversario al “Ruffini” dopo aver vestito la maglia di Torino nel 2022/2023.

Così nel match di andata

Nel girone di andata, a Vigevano la Reale Mutua venne battuta da una Elachem caricata dall’entusiasmo del pubblico locale. 82-74 il risultato finale, complice anche una prestazione tutt’altro che esaltante da parte di Torino, che stava vivendo uno dei (diversi) periodi di difficoltà della stagione gialloblù.

Injury report

Improbabile la disponibilità di Aristide Landi, fermo da circa un mese per un infortunio al piede destro. Il veterano gialloblù ha ripreso a svolgere lavoro differenziato, seppur ancora senza contatto.

Ex di giornata

Ritorno al Pala Gianni Asti per Celis Taflaj, ala di Vigevano che aveva vestito la maglia della Reale Mutua nella stagione 2022/23, raggiungendo le Finali Playoff.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino