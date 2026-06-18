Marina Giacomello attacca per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

La maglia numero 12 della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 ha una nuova proprietaria: Marina Giacomello. E’ lei la giocatrice che affianca Anett Nemeth e completa il nuovo reparto opposti biancoblù.

Nata a Dolo (Venezia) nel 2004, 191 cm d’altezza, Marina Giacomello si forma pallavolisticamente a San Donà di Piave nelle giovanili dell’Imoco. Debutta in A2 con Cremona nel 2022. Dopo un altro anno in A2 con San Giovanni in Marignano approda in A1 col Bisonte. Nel 2025-2026 si trasferisce in Romania dove gioca per una stagione nel CSM Bucarest sotto la guida di Giuseppe Tortorici, in passato già vice di Nicola Negro nella nazionale del Messico.

«Ho scelto Chieri per la sua notevole organizzazione e perché a Chieri per la pallavolo si dà tutto – sottolinea Marina Giacomello – Ho già toccato con mano l’attenzione ai particolari e la dedizione che lo staff mette nel lavoro e trasmette alle giocatrici. Sono giovane ma non giovanissima: dopo un’esperienza molto importante in Romania che mi ha aiutata a trovare i miei ritmi, avevo bisogno di far parte di una squadra che anche per intensità di allenamenti mi permettesse di crescere».

Il nuovo opposto biancoblù si definisce «Una persona resiliente che sta cercando di diventare più audace e non temere, non le avversarie ma la pallavolo, perché alla fine il nostro più grande nemico siamo noi stessi e le nostre paure». Quanto alle sue caratteristiche da giocatrice, «L’altezza sicuramente è un punto a mio favore. Un altro mio punto di forza è la grinta, come anche la costanza e la dedizione».

Amante della montagna, fuori dal campo Marina Giacomello si dice molto legata alla sua famiglia. «Ho una sorella gemella con cui c’è un legame molto profondo, e un fratello maggiore. Devo tantissimo alla mia famiglia. Sono chi sono anche grazie ai miei genitori e sono orgogliosa di loro come penso che loro siano orgogliosi di me».

Una battuta conclusiva sugli obiettivi per la prossima stagione: «Migliorarmi a livello individuale ma anche dare il mio contributo alla squadra in qualsiasi evenienza».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76