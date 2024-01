Il 2024 inizia subito con un big match in casa per la Reale Mutua Basket Torino. Questa domenica 7 gennaio alle ore 18.00, la squadra di coach Franco Ciani, ancora imbattuta finora al Pala Gianni Asti, scenderà in campo proprio nel palazzetto del Parco Ruffini per affrontare la S. Bernardo-Cinelandia Cantù, nell’incontro valido per la 18^ giornata di regular season della Serie A2 Old Wild West.

Una sfida di grande fascino, per i protagonisti in campo ma anche per la classifica: le due squadre sono al momento appaiate a quota 24 punti e si contendono il secondo posto nel Girone Verde, con Cantù al momento avanti rispetto ai torinesi per lo scontro diretto dell’andata a favore dei brianzoli (al PalaFitLine di Desio finì 96-83).

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili ora online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

Sede di Basket Torino in Via Cervino 50, da mercoledì 3/1 a venerdì 5/1, dalle 14.00 alle 19.00

“The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura dello store

Agenzie Reale Mutua Santa Rita e Castello nei giorni e orari di apertura delle sedi

Decathlon Grugliasco sabato 5 gennaio dalle 15.00 alle 19.00

Al Pala Gianni Asti domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 fino a inizio partita

Tariffe:

Curve: 15€ (12€ per Under 25 e Over 65; 7,50€ per Under 14)

Distinti Blu: 18€ (14,50€ per Under 25 e Over 65; 9€ per Under 14)

Tribuna Gialla: 25€ (20€ per Under 25 e Over 65; 12,50€ per Under 14)

Parterre: 35€ (28€ per Under 25 e Over 65; 17,50€ per Under 14)

Ufficio Stampa Basket Torino