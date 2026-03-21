Inaugurato a Villar Perosa il campo di hockey su prato

Riqualificato grazie a un contributo regionale di 272mila euro, l’impianto torna a ospitare le eccellenze del Valchisone Hockey dopo due anni di trasferte forzate. Nella giornata di oggi, alla presenza dell’Assessore al Fondo di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, è stato inaugurato il rinnovato campo comunale S. Michellonet, un intervento strutturale atteso da tempo che restituisce alla comunità e agli atleti un’infrastruttura di livello internazionale.

L’opera di riqualificazione ha richiesto un investimento complessivo di 340.000 euro, sostenuto in larga parte dalla Regione Piemonte, che ha stanziato un contributo di 272.000 euro attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), grazie all’Accordo di Programma del Quadrante Sud-Ovest Metropolitano siglato nell’ottobre del 2024.

Il cantiere ha permesso di trasformare radicalmente la superficie di gioco, rendendola idonea a ospitare i campionati di massima serie e tutte le formazioni femminili e giovanili. La restante parte è stata stanziata dal Comune di Villar Perosa, presente con il Sindaco Marco Ventre.

«Grazie al contributo della Regione Piemonte, dopo due anni in cui atleti, famiglie, tifosi e volontari sono stati costretti a giocare a Torino, oggi sono finalmente tornati a casa. Un grande grazie all’amministrazione comunale e all’hockey Valchisone, esempio di come lo sport sia fondamentale per bambini e adulti» dichiara l’Assessore Vignale.

L’inaugurazione è stata celebrata nel modo più autentico: al termine di una sfida di altissimo livello, il derby piemontese di hockey su prato. Il nuovo manto ha ospitato, infatti, il match tra i padroni di casa del Valchisone e il Bra, regalando al pubblico sugli spalti lo spettacolo della Serie A Elite nella sua sede naturale.

L’intervento al campo Michellonet si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento dell’impiantistica sportiva piemontese, volta a favorire l’inclusione, il benessere fisico e la competitività dei talenti locali.