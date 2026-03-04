DP World Tour: Joburg Open con tre azzurri

Il DP World Tour resta in Sudafrica e chiude il ciclo di gare “International Swing” con il Joburg Open (5-8 marzo), 12° dei 42 tornei in calendario nel circuito. A Johannesburg, sul percorso dell’Houghton Golf Club, saranno sul tee di partenza Francesco Laporta, Renato Paratore e Stefano Mazzoli.

Gli azzurri

Tra i tre italiani in campo, Francesco Laporta è indubbiamente quello che arriva con il miglior stato di forma. Il 35enne pugliese di Castellana Grotte (BA), è reduce dal secondo posto nell’Investec South African Open Championship che gli consentirà di giocare nel prestigioso major The Open.

Laporta ha ripetuto la prestazione convincente della settimana prima in Kenya, dove si era classificato quarto. Con la 17ª top ten sulle 182 presenze nel tour è salito dalla 92ª alla 34ª piazza nella Race to Dubai.

Renato Paratore, 29enne romano, è alla ricerca di continuità dopo un avvio altalenante con tre tagli passati su sette eventi disputati.

Stefano Mazzoli, 29enne di Segrate (MI), dopo due top 30 nelle due gare di inizio stagione, è uscito dopo 36 buche nelle quattro successive giocate.

Patrick Reed illumina il field

Patrick Reed in Sudafrica, per la seconda settimana consecutiva, sarà la presenza più attesa nel field (che include 77 giocatori sudafricani). Oltre ad essere uno dei tre vincitori stagionali in campo – insieme alla coppia sudafricana Jarvis e Schaper – il 35enne americano si presenta al via come leader della Race to Dubai. Reed, inoltre, ha messo al sicuro il primo posto nell’“International Swing”, che gli concederà un premio di 200.000 euro.

Scorrendo fra gli altri partecipanti, l’inglese Andy Sullivan proviene da un ottimo inizio di stagione. Anche i tre sudafricani MJ Viljoen, MJ Daffue e Oliver Bekker hanno buone chance di mettersi in evidenza dopo aver brillato in patria andando a segno negli eventi di apertura dell’HotelPlanner Tour.

Tra i più giovani, l’astro nascente spagnolo Angel Ayora sogna il primo titolo sul DP World Tour, mentre il francese Martin Couvra, “Rookie of the Year” del 2025, cercherà di confermare il buon feeling con il Sudafrica, avendo vinto i tre principali tornei amateur del Paese.

Calum Hill difende il titolo

Lo scozzese Calum Hill difenderà il titolo conquistato 12 mesi fa (il secondo successo sul circuito dopo il Cazoo Classic nel 2021). Nell’albo d’oro dell’evento, solo i sudafricani Richard Sterne e Charl Schwartzel sono riusciti a centrare la vittoria due volte. Insieme a Hill, ci saranno altri sette past winners: gli inglesi Dan Bradbury (2023) e Andy Sullivan (2015), l’indiano Shubhankar Sharma (2018) e i sudafricani Thriston Lawrence (2022), Darren Fichardt (2017), Haydn Porteous (2016) e Richard Sterne (2013, 2008).

Jarvis insegue il terzo trofeo consecutivo

Dopo aver conquistato la sua prima vittoria sul tour nel Magical Kenya Open presentato da Absa, seguita da un’altra affermazione nel South African Open Championship la scorsa settimana, il sudafricano Casey Jarvis punterà alla tripletta consecutiva. L’impresa del tris ravvicinato sul tour europeo finora è riuscita solo a fuoriclasse del calibro Sir Nick Faldo e Severiano Ballesteros.

Il Joburg Open per il quarto anno consecutivo all’Houghton Golf Club

L’Houghton Golf Club, già sede di 12 precedenti eventi firmati DP World Tour, accoglierà per la quarta stagione consecutiva il Joburg Open. La competizione, in collaborazione tra DP World Tour e Sunshine Tour, celebra la 18esima edizione a partire dal 2007. Nei primi dieci anni si è giocato al Royal Johannesburg & Kensington Golf Club mentre il Randpark Golf Club è stato il teatro di gara nel 2017, 2020 e 2021. Nella storia del torneo, che quest’anno mette in palio 20.500,000 ZAR (circa 1.085.000 euro), ci sono stati otto giocatori a segno per la prima volta sul tour e dieci vincitori sudafricani.

Il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il Joburg Open Championship sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 5 marzo e venerdì 6, dalle ore 11,30 alle ore 16,30; sabato 7, dalle ore 11 alle ore 15,30; domenica 8, dalle ore 10 alle ore 15.