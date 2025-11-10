Il Premio Polonia al centro di un programma notevole

Appuntamento infrasettimanale con il trotto all’Ippodromo di Vinovo che tornerà mercoledì 12 novembre. Un pomeriggio di corse al via dalle 14:50: saranno sette in tutto con la prova principale rappresentata dal Premio Polonia che ha il sapore di un mini Gran Premio.

Otto al via e tra questi la favorita Cathrinelle, allieva di Filippo Rocca. Una cavalla di grandi mezzi che ha il suo jolly nella partenza: con il numero 5 potrà sfruttare le sue doti per andare subito al comando e dettare i tempi, anche fino al palo finale. Avversari più credibili sicuramente Dana Ek, in errore senza apparente motivo al rientro, ma anche Di Re Dr, compagno di allenamento di quest’ultima. Una categoria molto qualitativa che vedrà una corsa combattuta e spettacolare, con il resto della compagnia per nulla tagliata fuori, a partire da Damaris Grif.

Partenza fra i nastri e distanza del doppio km per i puledri di due anni nel Premio Varsavia, in apertura di programma. Chi l’ha già provata, come In The Night Gar, non l’ha gradita ma resta comunque la favorita nel confronti di Ianika Dance. Parliamo di due cavalle che hanno già fatto intravedere buone misure, così come Ita Ek e Imperia Play. La seconda corsa della giornata sarà dedicata ai gentleman e amazzoni. Interessante la figlia di Puskar Cam, Ginny Cast con Marco Castaldo in sediolo che è reduce da un bel piazzamento milanese.

Per la seconda moneta piace Felice Tiene con Geronimo Sunrise nei confronti di Federica Rovida e Gintonic Vad. Come sempre, ingresso al solito gratuito e apeto a tutti.

Il trotto tornerà poi in pista a Vinovo mercoledì 19, poi lunedì 24 e ancora mercoledì 26 novembre.