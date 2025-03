Tecnoengineering Moncalieri rialza la testa: vittoria convincente in trasferta a Benevento

La Tecnoengineering Moncalieri conquista una vittoria preziosa al Palatedeschi di Benevento. Nel match valido per la decima giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2, le Lunette superano la Virtus Academy Benevento per 42-64, imponendosi con maturità dopo una prima metà di gara equilibrata.

La gara

I primi minuti del match si giocano punto a punto: Moncalieri colpisce subito dall’arco con Grosso e Sammartino, Benevento risponde con Toffolo e Gkompetzisvili che portano le padrone di casa sul 12-10. Nel finale di primo quarto le Lunette aumentano il ritmo e danno la prima scossa al punteggio: con un parziale di 7-0 sancito dalla tripla di Mitreva, il primo periodo si chiude sul 12-17 in favore di Moncalieri.

Alla ripresa le due squadre mantengono percentuali di realizzazione simili. Moncalieri tenta la fuga toccando il +10 grazie ai punti di Ngamene e Gesuele e a un’altra tripla di Mitreva, ma le padrone di casa non cedono e si riportano a una sola lunghezza dalle Lunette. Poco prima dell’intervallo un tiro in sospensione di Ngamene dà respiro a Moncalieri, che va negli spogliatoi in vantaggio sul 26-29.

Dopo una prima metà di gara equilibrata, Moncalieri prova ancora lo strappo nel terzo quarto. Decisivi per le Lunette sono ancora i tiri dal perimetro: Mitreva e Sammartino infilano due triple, a cui si aggiungono i due punti con cui Salvini firma un parziale di 8-0. Benevento reagisce con i canestri di Chiapparino e Toffolo, che va in doppia cifra riducendo le distanze da Moncalieri: a un quarto dalla fine il punteggio è di 34-41.

Nell’ultimo periodo le Lunette restano lucide e piazzano l’allungo decisivo con tante penetrazioni nel pitturato. Ngamene, Salvini, Gesuele e Obaseki firmano una grande prova corale, suggellata dalle triple di Sammartino e Avagnina che chiudono i conti: alla sirena il tabellone recita 42-64 per Moncalieri.

Tecnoengineering Moncalieri si riscatta dopo la beffarda sconfitta contro Cestistica Spezzina. Oltre ai due punti, il successo di oggi dà morale alla squadra di coach Terzolo in vista delle ultime tre giornate di campionato. Il prossimo impegno per le Lunette sarà di grande prestigio: al PalaEinaudi le gialloblù ospiteranno la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, capolista del campionato, che ha già la certezza matematica del passaggio ai playoff. L’appuntamento è per sabato 29 marzo alle ore 19:00.

Tabellini

Virtus Academy Benevento – Tecnoengineering Moncalieri 42-64

Parziali (12-17, 14-12, 8-14, 8-21)

Virtus Academy Benevento: Chiapperino 2, Toffolo 14, Chiovato 8, Castagna 4, Gkompetzisvili 9, Landi, Franceschini 5, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Feoli ne. All. Musco.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 18, Ngamene 11, Pasero 3, Grosso 3, Salvini 8, Cordola, Corgnati, Mitreva 9, Gesuele 4, Avagnina 6, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.