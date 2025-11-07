Il ricordo di Ferruccio Pedrazzani con il Palio dei Proprietari

La memoria, nello sport come nella vita, è un elemento fondamentale e vale anche per il mondo dell’ippica. Ecco perché il convegno di domenica 9 novembre sulla pista dell’Ippodromo di Vinovo sarà dedicato a Ferruccio Pedrazzani con il Palio Dei Proprietari.

Soprannominato ‘Il Maresciallo’ per il suo carattere austero e scomparso in pista nel 1981 a 52 anni, grazie soprattutto alla moglie Teresa (scomparsa ad inizio 2024) e alla figlia Paola il suo ricordo è sempre rimasto vivo in tutti gli appassionati. E la corsa a lui dedicata, erede dello storico ‘Premio Noviziato’ anche se non più dedicata ai puledri, vedrà al via sei cavalli divisi in due nastri sulla distanza del doppio km.

Davanti allo schieramento troveremo Cacerola con il suo proprietario, Claudio Canavesio, che parte con il ruolo di outsider, mentre dietro scatterà Equipe Della Casa, come sempre alle guide di Pietro Gubellini il quale dovrà evitare le riluttanze del figlio di Ideale Lui nella giravolta. Potrebbero trovarsi a loro agio Esterel Gi, allieva di Andrea Guzzinati, e Agrado (pupillo di Francesco Di Stefano), due soggetti importanti che cercheranno di far saltare il banco.

Importanti anche le corse di contorno, una dedicata ai buoni due anni e l’altra ai tre anni. Nella prima, il Premio Solista D’Esi, saranno in 9 sotto agli ordini dello starter in una prova con molta qualità in pista. Ivan Blue Grif, Iphone Bar e Italiano Play si candidano al ruolo di attori principali, Ideal Love As e Independent Gar come primi rincalzi.

L’altra sarà il Premio Cardoso Dr, cavallo ancora perfettamente in attività che abbiamo visto vincere mercoledì sul nostro anello. Una corsa molto incerta per l’equilibrio dei partecipanti, tutti interessanti, a partire da Mayor Sisu, alfiere di Alessandro Gocciadoro, in errore nell’ultima uscita romana quando stava molto probabilmente andando a giocarsi la vittoria. Piacciono anche Green Fire Di No e Gift Giò, vincitore recentemente in bello stile sulla pista.

Nella prova gentleman del pomeriggio ci riproverà invece Teresa Di Lorenzo, alle guide della sua Firefly Night. Prima corsa attorno alle 15:15. Ingresso al solito gratuito e aperto a tutti. Il trotto tornerà poi in pista a Vinovo già mercoledì 12 novembre.