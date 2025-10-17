Reale Mutua ad Avellino per confermarsi anche fuori casa

Torino, venerdì 17 ottobre 2025 – Prossima destinazione: Avellino. La Reale Mutua Basket Torino sarà di scena al PalaDelMauro questa domenica alle ore 18.00 per affrontare il Gruppo Lombardi Avellino Basket, nella sesta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Dopo l’importante vittoria interna contro Livorno, la squadra di coach Paolo Moretti riparte con entusiasmo e fiducia, decisa a dare continuità al successo che ha cancellato, almeno dal punto di vista dell’impatto mentale, le due sconfitte consecutive precedenti contro Pistoia e Verona. Nelle ultime uscite, Torino ha mostrato una crescita soprattutto nella metà campo difensiva, grazie all’esperienza di Davide Bruttini e alla disciplina di Giovanni Severini, punti di riferimento per solidità e atteggiamento. In fase offensiva continua a brillare Federico Massone, protagonista di un inizio di stagione da leader (16 punti di media), capace di affiancare al meglio i due americani MaCio Teague (15.8) e Robert Allen (22.4 punti e 10.6 rimbalzi), formando un trio di grande affidabilità e rendimento.

Le dichiarazioni pregara

Paolo Moretti (capo allenatore): “Arriviamo ad Avellino con entusiasmo, dopo la partita contro Livorno, che abbiamo affrontato con la giusta attenzione. Domenica ci aspetta una squadra di talento, che non va sottovalutata nonostante le difficoltà dell’ultima partita persa contro Brindisi. Dobbiamo portare energia ed intensità, vogliamo scendere in campo ad Avellino per fare la nostra partita.”

Flavio Bottiroli (assistente allenatore): “Ci aspetta una sfida davvero dura, contro una squadra con tantissimo talento ed esperienza. Hanno giocatori di altissimo livello, capaci di creare vantaggi come Mussini, Chandler e Lewis, ma anche elementi esperti e solidi per questa categoria come Grande, Jurkatamm, Dell’Agnello e Zerini, che danno equilibrio e leadership al gruppo. Scenderanno in campo con una forte voglia di riscatto dopo due sconfitte in casa. Per noi sarà fondamentale essere concentrati per 40 minuti e soprattutto giocare con grandissima energia e intensità difensiva.”

Avellino Basket

Avellino è una delle squadre costruite con grande ambizione in questa stagione, dopo un primo anno di consolidamento da neopromossa in Serie A2.

Nonostante un avvio non semplice (2 vittorie e 3 sconfitte, con l’ultima pesante battuta d’arresto interna contro Brindisi), la formazione irpina resta una delle più pericolose del campionato. Guidata da coach Maurizio Buscaglia, la squadra biancoverde può contare su un roster profondo e versatile, con conferme importanti e nuovi innesti di rilievo.

Punti fermi come Federico Mussini, tiratore di grande esperienza, l’ala americana Jaren Lewis, vero tuttofare capace di incidere in diversi modi, e il pericoloso estone Mikk Jurkatamm sono stati affiancati da nuovi innesti come l’esplosivo playmaker Jay Jay Chandler, l’ex Rimini Alessandro Grande e l’ala Cosimo Costi.

Sotto canestro, grande solidità ed esperienza con il ritorno di Andrea Zerini e lunghi concreti come Giovanni Pini, Giacomo Dell’Agnello e Alexander Cicchetti. Un gruppo profondo, ricco di talento e di esperienza, che farà valere davanti al proprio pubblico la voglia di riscatto e di trovare il primo successo interno della stagione dopo le sconfitte contro Milano e Brindisi.

Injury report

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che continua il suo percorso riabilitativo del ginocchio destro dopo l’intervento al legamento crociato anteriore.

Media

La partita tra Gruppo Lombardi Avellino Basket e Reale Mutua Basket Torino sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino su Facebook).

Ufficio Stampa Reale Mutua Basket Torino