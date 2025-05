Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2025, BEA Chieri ospita al Pala Gialdo la Conference 5 Under 19 Gold: sei delle migliori squadre italiane si sfideranno per conquistare un posto alle Finali Nazionali di categoria.

Scenderà in campo anche il gruppo Under 19 Gold dei Leopardi, guidato da Coach Ciro Musto, che ha da poco conquistato il Titolo Regionale vincendo la finale con NoviPiù Campus Piemonte, a Casale Monferrato. Con BEA Chieri, scenderanno in campo le formazioni Under 19 di Playbasket Carré, Basket Todi, Sporting Basket Club Porto S. Elpidio, Pallacanestro Cantù e Azzurra Trieste.

Commentano Salvatore Morena, GM BEA Chieri, e Stefano Piccionne, DS BEA Chieri:

“Ospitare una competizione di così alto livello è per tutti noi un orgoglio doppio. Siamo contenti di poter mettere le nostre competenze logistiche e organizzative a disposizione di una manifestazione di massimo livello, che darà lustro a tutto il territorio. Sapere che anche una delle nostre squadre giovanili parteciperà alle gare, poi, è il segno che il nostro progetto prosegue nella giusta direzione, dentro e fuori dal campo”.

Le gare saranno ad accesso libero e gratuito.

Il programma della Conference 5 Under 19 Gold

Venerdì 30 maggio

Ore 16: Play Basket Carré – Basket Todi

Ore 18: Basket Club Porto S. Elpidio – Pallacanestro Cantù

Sabato 31 maggio

Ore 16: BEA Chieri-Vincente gara 1

Ore 18: Azzurra Trieste-Vincente gara 2

Domenica 1 giugno

Ore 11,45: Vincente gara 3-Vincente gara 4.

La vincente della Finale accederà alle Finali Nazionali Under 19 Gold in programma dal 13 al 15 Giugno prossimi a Collegno.

Struttura:

Pala Gialdo – Chieri, strada San Silvestro 35