Coppe delle Nazioni UCI 2025 – Italia prima con Under 23 e Junior

Il ciclismo italiano si prende la scena anche in ambito giovanile conquistando le Coppe delle Nazioni UCI 2025 Under 23 e Junior.

Under 23

Dopo un anno di dominio belga, l’Italia torna al vertice grazie ai risultati ottenuti da Lorenzo Mark Finn, campione del mondo U23 su strada a Kigali, e da un gruppo di giovani corridori in continua crescita. Per l’Italia si tratta del quarto successo nella storia della manifestazione e del terzo negli ultimi cinque anni (2021, 2023 e 2025), confermando l’alternanza con il Belgio che aveva conquistato il titolo nel 2024. Nella classifica generale storica, gli azzurri salgono a quattro successi, davanti a Belgio e Slovenia (tre ciascuna), mentre la Francia resta la nazione più vincente con cinque.

Il cammino dell’Italia è iniziato con la vittoria di Ludovico Mellano, classe 2006. È stato lui a dare il primo slancio alla classifica grazie al secondo posto finale nell’Orlen Nations Grand Prix, impreziosito da una vittoria di tappa. Edoardo Zamperini ha poi completato il trionfo italiano vincendo l’ultima frazione della stessa corsa.

Pochi giorni dopo, Simone Gualdi ha aggiunto altri punti preziosi con il terzo posto nella Corsa della Pace – GP Jeseníky. Da quel momento gli azzurri non hanno più lasciato la leadership, chiudendo la stagione con 147 punti, secondo miglior punteggio di sempre dopo il record del 2021 (153 punti).

Il sigillo definitivo è arrivato ai Mondiali di Kigali, dove Lorenzo Finn ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera. Già campione del mondo juniores nel 2024, ha centrato il titolo U23 alla prima partecipazione, con un 4° posto nella cronometro e la vittoria nella prova in linea. Solo in Rwanda ha portato all’Italia 65 punti, a cui si aggiungono quelli ottenuti nel Tour de l’Avenir, chiuso al 4° posto con due podi di tappa.

La Francia del talento Paul Seixas si conferma seconda nella classifica generale per il terzo anno consecutivo, con 112 punti. La Spagna completa il podio per la prima volta nella storia della competizione (93 punti).

Come annunciato dall’UCI il 25 settembre, l’edizione 2025 è stata l’ultima della Coppa delle Nazioni U23. La decisione di interrompere la serie, nata nel 2007, rientra nel nuovo piano di sviluppo che punta a rafforzare le categorie juniores e i percorsi di crescita verso il professionismo.

Junior

Gli junior azzurri concludono in testa con 171 come la Polonia, che viene raggiunta grazie al secondo posto di Roberto Capello agli Europei in Francia. Si è quindi concretizzato il contro sorpasso proprio nell’ultimo evento utile, dopo che la Polonia aveva superato l’Italia grazie ai risultati ottenuti ai mondiali in Ruanda.

E’ proprio il vice campione europeo l’atleta che porta in dote il maggior numero di punti, grazie alla vittoria nella prova in Slovacchia a luglio, al terzo posto nella generale della Coppa della Pace e ai piazzamenti a Mondiali e Europei. Punti preziosi sono arrivati anche da Mattia Agostinacchio, Alessio Magagnotti, Giacomo Rosato, Francesco Baruzzi, Riccardo Colombo, Davide Frigo e Vincenzo Carosi.