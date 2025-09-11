La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha disputato ieri al PalaFenera il primo allenamento congiunto del precampionato ospitando l’Acrobatica Alessandria, squadra di serie B1 allenata da Bruno Napolitano. 4-0 il risultato finale a favore delle chieresi.

Senza Sarah Van Aalen, Elles Dambrink e Stella Nervini, che arriveranno la prossima settimana, e Nicola Negro, impegnato con il Messico nel Norceca fin verso il 20 settembre, del roster biancoblù hanno fatto parte anche Silvia Lotti, Elza Reknere e la giovane Giulia Falaschini. Nei quattro set lo staff chierese ha dato spazio a tutte le giocatrici a referto con l’unica eccezione di Alice Degradi.

Nelle prime due frazioni Chieri ha giocato con la diagonale Antunovic-Nemeth, Gray e Alberti al centro, Kunzler e Bah in banda, Spirito libero. Senza storia il primo set che ha visto le padrone di casa iniziare con un netto 8-2 per chiudere in scioltezza 25-9, con Nemeth top scorer con 6 punti. Con 9 punti personali il nuovo opposto biancoblù è risultato ancora più decisivo in un secondo set più combattuto, concluso 25-21 dopo essere stato in bilico fino al 16-15.

Novità in campo nella terza frazione dove Ferrarini, Lotti e Bonafede sono subentrate ad Alberti, Kunzler e Spirito. Il punteggio si è sviluppato in modo lineare, con Chieri avanti di qualche lunghezza dai primi scambi fino al conclusivo 25-20. Miglior realizzatrice Gray con 5 punti.

Ancora novità nel quarto set, con Reknere opposto a Bah, Cekulaev e Ferrarini al centro, Lotti e Falaschini schiacciatrici, Bonafede libero. Subito avanti 8-3, Chieri ha progressivamente aumentato il vantaggio per far scendere i titoli di coda sul 25-16. Trascinatrice Cekulaev con 7 punti.

Nel tabellino finale le chieresi in doppia cifra sono Nemeth (17 punti), Gray e Bah (11), seguite da Ferrarini (8), Cekulaev (7) e Lotti (6).