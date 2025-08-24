Trionfo azzurro in Olanda. Filippo Celli ha firmato il primo titolo sull’HotelPlanner Tour vincendo con 269 (71 71 62 65, -15) colpi il The Dutch Futures, Renato Paratore si è classificato ottavo con 276 (69 71 67 69, -8) e Stefano Mazzoli nono con 277 (70 73 68 66, -7). Con questo risultato i primi due hanno messo una seria ipoteca su una delle 20 ‘carte’ per il DP World Tour 2026 che saranno assegnate a fine stagione ai primi della Road To Mallorca (ordine di merito), mentre è in corsa anche Mazzoli. Infatti Celli è salito dal nono al 3° posto, Paratore ha mantenuto il sesto e Mazzoli si è portato dal 20° al 17°.

In seconda posizione con 271 (-13) il tedesco Hurly Long, in terza con 274 (-10) lo scozzese Daniel Young e il francese Oihan Guillamoundeguy e in quinta con 275 (-9) lo scozzese Euan Walker, lo statunitense Chase Hanna e il belga James Meyer De Beco.

Sul percorso del Golf Club The Dutch (par 71), a Spijk in Olanda, Celli ha costruito il successo con un 62 (-9) nel terzo round con cui è salito dal 44° al primo posto. Nel quarto con una partenza molto decisa ha allungato sulle prime nove buche, poi ha rallentato, è stato superato di un colpo da Long, ma nel finale ha operato il sorpasso vincente con tre birdie sulle ultime quattro (65 -6, un eagle, sei birdie, due bogey).

Filippo Celli

24enne romano, è passato professionista a settembre 2022 in occasione dell’Open d’Italia dopo essersi imposto a giugno nell’European Amateur Championship, ossia il campionato europeo, a Valencia in Spagna, aver conquistato a luglio la “Silver Medal” quale miglior dilettante al The Open e aver portato poco dopo l’Italia a trionfare per la prima volta nel World Amateur Team Championship/Eisenhower Trophy (Campionato del Mondo a squadre) insieme a Pietro Bovari e a Marco Florioli. E’ alla 52ª presenza sul circuito dove fino a ora aveva ottenuto nove top ten (cinque in stagione) con due secondi posti. Oltre ad aver preso parte a 44 eventi sul DP World Tour. Per l’exploit Celli ha ricevuto un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro e ora avrà l’esenzione sul circuito dove potrà giocare senza problemi di ‘carta’.

Degli altri italiani in campo si sono classificati 29.i con 280 (-4) Aron Zemmer (72 67 70 71) e Lorenzo Scalise (74 69 70 67), mentre non hanno superato il taglio Marco Florioli ed Enrico Di Nitto, 105.i con 147 (+5), Jacopo Vecchi Fossa, 119° con 148 (+6), e Flavio Michetti, 141° con 153 (+11).