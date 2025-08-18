Un grande abbraccio fra giocatrici, staff, dirigenti, volontari e tifosi ha ufficialmente dato inizio all’ottava stagione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella Serie A1 Tigotà.

Alla prime sedute di pesi svolte in mattinata è seguito nel pomeriggio un primo momento di incontro fra la squadra e la famiglia biancoblù. Con il patron Lucio Zanon di Valgiurata e il direttore sportivo Max Gallo a fare gli onori di casa, sono state presentate le dieci giocatrici che da oggi sono al lavoro al PalaFenera.

Si tratta di Sara Alberti, Karla Antunovic, Halimatou Bah, Carola Bonafede, Alice Degradi, Sofia Ferrarini, Anna Gray, Laura Kunzler, Anett Németh e Ilaria Spirito. Con loro ci sono anche Sara Boufandar, Giulia Faleschini, Andrea Monetti e Susanna Occelli, quattro giovani della B1/Under 18 aggregate alla prima squadra vista l’assenza di Anastasia Cekulaev, Elles Dambrink, Stella Nervini e Sara Van Aalen, impegnate con le rispettive nazionali nel campionato mondiale che inizia venerdì 22 agosto.

Al completo lo staff con l’unica eccezione di Nicola Negro, anche lui impegnato nella rassegna iridata con il Messico di cui è commissario tecnico. In videocollegamento dalla Thailandia l’allenatore biancoblù ha comunque voluto portare il suo saluto alla squadra e ai tifosi.

Gli allenamenti atletici e tecnici proseguiranno al PalaFenera fino alle prime amichevoli a partire da metà settembre.