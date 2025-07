Torino, 30 luglio 2025 – Pininfarina parteciperà all’edizione 2025 del prestigioso Pebble Beach Concours d’Elegance, in California, segnando il traguardo del suo 95° anniversario. In onore di questa importante ricorrenza, il Concours ha istituito un nuovo e speciale riconoscimento: il Pininfarina Trophy, che verrà assegnato all’auto che meglio incarna lo spirito e l’eredità di 95 anni di design e innovazione firmati Pininfarina.

«Il contributo di Pininfarina alla storia dell’automobile, attraverso quasi un secolo di eleganza ed estetica visionaria, è davvero inestimabile», ha dichiarato Sandra Button, Presidente del Pebble Beach Concours d’Elegance. «Nel corso degli anni abbiamo avuto il privilegio di accogliere a Pebble Beach alcune delle creazioni più iconiche di Pininfarina, autentiche opere d’arte in movimento. È per noi un grande onore celebrare il 95° anniversario dell’azienda con l’inaugurazione del Pininfarina Trophy, un premio che riconosce non solo la bellezza di un singolo veicolo, ma anche l’eredità duratura di design e innovazione che Pininfarina continua a ispirare nel mondo dell’automobile».

Il vincitore del Pininfarina Trophy sarà selezionato da una commissione speciale designata dal Concours e verrà premiato durante la cerimonia di assegnazione domenica 17 agosto 2025. A consegnare il premio sarà Silvio Angori, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Pininfarina. Il trofeo stesso è stato disegnato e realizzato da Pininfarina, rappresentando pienamente il linguaggio stilistico e l’eccellenza artigianale che contraddistinguono il marchio.

«Essere celebrati negli Stati Uniti, uno dei mercati più strategici e storicamente rilevanti per Pininfarina, è un vero onore», ha commentato Angori. «Siamo orgogliosi di avere una forte presenza negli USA, con sedi a Miami e New York, e di essere riconosciuti in un evento che rappresenta l’apice della cultura automobilistica e un palcoscenico globale per l’eccellenza del design. Ogni anno, il Pebble Beach Concours d’Elegance riunisce alcuni dei veicoli più iconici al mondo, molti dei quali portano l’inconfondibile firma di Pininfarina».

A rendere ancora più speciale la celebrazione, Automobili Pininfarina svelerà sul Concept Lawn la Battista Novantacinque, un omaggio esclusivo al 95° anniversario di Pininfarina. Caratterizzata da una livrea in Exposed Signature Carbon con tinta Rosso Gloss, la Battista Novantacinque è una straordinaria espressione di arte e innovazione italiane, che fonde prestazioni elettriche d’avanguardia con un design senza tempo.