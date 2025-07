La Juventus si muove sul mercato con una lucidità che contrasta con il rumore delle trattative. Mentre Jadon Sancho viene ufficialmente escluso dalla tournée americana del Manchester United, la dirigenza bianconera prepara l’offensiva decisiva. L’intesa con il giocatore è già in tasca, e i fondi necessari — attorno ai 20 milioni di euro — sono in fase di completamento grazie alle imminenti uscite di Mbangula e Weah. Non solo: considerato che il ritorno di Kolo Muani si complica, Comolli punterebbe su un altro big della Premier League, uno tra Nunez e Hojlund.

Se queste due operazioni andassero a segno, il peso specifico della Juventus nel prossimo campionato aumenterebbe in modo significativo. L’arrivo di Sancho, unito all’eventuale approdo di Hojlund, porterebbe in dote talento, profondità e soluzioni offensive che attualmente mancano. E con l’innesto già ufficiale di Conceiçao, il quadro inizia a delinearsi.

In ottica di analisi più ampia, va detto che in questi contesti le proiezioni sulle scommesse sportive subiscono spesso scossoni. E infatti, in caso di doppio colpo in arrivo dalla Premier, la Juventus si candiderebbe di diritto tra le principali favorite per il titolo che manca ormai da cinque anni. Un elemento che non sfugge a chi segue le dinamiche delle quote giorno per giorno.

La rosa attuale, pur con qualche punto interrogativo, acquisirebbe una profondità strutturale capace di sostenere un’intera stagione su più fronti. Tudor avrebbe finalmente a disposizione interpreti di spessore, sia per i duelli ad alta quota in Serie A, sia per un cammino europeo che si annuncia tortuoso.

L’operazione Sancho

Mbangula al Werder Brema per circa 10 milioni più bonus, Timothy Weah al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto a 14-15 milioni. Una doppia cessione che dà fiato alle casse, ma soprattutto indirizza con precisione il mercato bianconero verso un obiettivo tecnico chiaro: rafforzare l’attacco con profili internazionali e pronti da subito.

Sancho, reduce da un prestito poco brillante al Chelsea e mai davvero integratosi nello scacchiere tattico dello United, rappresenta l’occasione per una rivincita tecnica ed economica. Ma Allegri (o meglio, Tudor, oggi al comando) non sembra intenzionato a fermarsi al primo colpo…

Kolo Muani sfuma, Nunez troppo caro: il dossier si riapre

Kolo Muani resta sul taccuino, ma sempre più in fondo. Il Newcastle e il Manchester United hanno ormai alzato l’offerta al Paris Saint-Germain, complicando i margini di manovra per la Juventus. Le cifre richieste, i bonus condizionati, la tempistica dell’affare: tutto rema contro.

Le riflessioni interne si sono spostate su due nomi già noti al grande pubblico, entrambi con il passaporto della Premier League. Darwin Nunez, centravanti del Liverpool, è uno di questi. La cifra richiesta dai Reds resta ferma a 60 milioni di euro. Nessuna apertura a prestiti o formule alternative, né spiragli per dilazioni fantasiose. Il Liverpool vuole liquidità, l’Al Hilal è pronto a offrirgliela. La Juventus, al momento, no.

Eppure la Premier conserva un’altra via d’uscita, forse meno appariscente ma più percorribile…

La pista Hojlund: il ritorno in Serie A è più di una suggestione

Rasmus Hojlund, 21 anni, danese, ex Atalanta, è tornato in orbita bianconera. Il Manchester United ha aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto: un dettaglio che, all’interno del bilancio juventino, fa tutta la differenza.

Il prezzo definitivo — si parla di 50 milioni — rimane alto. Ma è la struttura dell’operazione a rendere l’affare interessante: una stagione in prestito per testare l’adattamento e poi, eventualmente, il riscatto. L’idea piace e non è del tutto nuova. Già prima dell’approdo all’Old Trafford, Hojlund era stato attenzionato da Giuntoli e soci.

La Juventus, già rinforzata dal ritorno di Conceiçao, punta quindi a chiudere un doppio colpo dall’Inghilterra. Due profili diversi ma complementari: Sancho per la fascia, Hojlund per il centro dell’attacco. Due scommesse che potrebbero cambiare il volto della squadra.

Conceiçao torna da protagonista: 40 milioni per il futuro

Nel frattempo, come sottolineato in precedenza, un’operazione è già andata in porto. Francisco Conceiçao è tornato ufficialmente alla Juventus dopo l’anno in prestito. Contratto depositato, 32 milioni versati al Porto più 7 già spesi l’estate scorsa. Totale: circa 40 milioni. Il classe 2002 riparte da 7 reti e 6 assist in 40 presenze stagionali. Numeri che raccontano un’ottima base, ma anche un potenziale ancora da sviluppare.

È questo il senso della strategia juventina: investire su profili giovani, ma già abituati alla pressione. E se nel frattempo arrivassero anche i due rinforzi d’Oltremanica… la vera sorpresa potrebbe non essere il mercato. Ma ciò che ne scaturirà nelle domeniche d’autunno.