BEA Chieri: altra conferma per la Prima Squadra: Davide Boeri ancora in Arancione

Continua a prendere forma il roster che porterà in giro per il nord Italia la città di Chieri: Davide Boeri, in Arancione dallo scorso aprile, sarà ancora un giocatore dei Leopardi!

Davide Boeri

Ala forte classe 2001, cresciuto nel Settore Giovanile del Don Bosco Crocetta Torino, è un interno con centimetri e spiccate doti tecniche, capace di essere pericoloso in molteplici situazioni grazie ad un vasto bagaglio tecnico.

Esordisce nella Prima Squadra Crocettina nella stagione 2020/21, in Serie C Gold, allenato proprio da coach Franz Conti. Con tre stagioni nel massimo campionato regionale, con numeri convincenti e in crescita costante che, fanno di lui nel 2023-24 uno dei lunghi di riferimento nella C Gold piemontese.

Arriva quindi la chiamata della Junior Casale Monferrato in B Interregionale, dove Boeri fa vedere da subito di poter dire la sua anche al piano di sopra, prima che un grave infortunio lo costringa ad un lungo stop forzato.

Dopo una lunga riabilitazione, torna in campo nello scorso aprile con la maglia chierese, dove fa vedere da subito tutto il suo talento. La scelta della sua conferma è stata quindi immediata, pronto a formare insieme a capitan Drame un coppia di lunghi completa e di grande qualità.

Abbiamo creduto in Bobo dalla scorsa stagione quando lo abbiamo accompagnato al rientro da un grave infortuni – commenta il General Manager BEA Salvatore Morena – Lo abbiamo aspettato, con il chiaro intento di costruire un futuro insieme vedendo solo sprazzi del suo talento nella parte finale del campionato. Non vedo l’ora di vederlo in campo dall’inizio della stagione, credo sia un cestista di grande qualità a questo livello che saprà spostare gli equilibri!

Le prime parole di Boeri dopo la conferma:

“Sono contento di essere stato confermato e di continuare il percorso iniziato nella scorsa stagione. Ci saranno nuovi volti e volti conosciuti, e non vedo l’ora di poter dare il 100% fin dall’inizio del campionato e giocare, finalmente, al PalaGialdo!”.