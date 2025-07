Chierese d’adozione, quattro stagioni in arancione, un’annata da capitano in cui si è confermato come uno dei migliori lunghi del panorama cestistico piemontese: Magui Drame rinnova con BEA Chieri e sarà a disposizione di Coach Conti e della Prima Squadra della sua città anche per la prossima stagione sportiva.

Magui Drame

Di origini maliane, Drame arriva a Chieri nel 2016 con un background di esperienza cestistiche importanti all’estero. Dopo la prima parentesi nel campionato di Promozione con Basket Chieri, arriva subito un triplo salto di categoria, con 5 Pari Torino che scommette di lui per affrontare il torneo di C Gold (2018-19).

Nel 2021, sposa il Progetto BEA, in un’annata trionfale chiusa con la vittoria del campionato di C Silver. Da subito, Drame innamorare il pubblico arancione con le sue schiacciate e le sue stoppate ad altissima quota, diventando presto uno dei capisaldi di un gruppo che domina il campionato.

La stagione seguente 2021-22 si accasa a Savigliano, in C Gold. Torna poi a Chieri, diventando di nuovo uno dei punti di riferimento del Progetto BEA, tra le finali Playoff per il salto in Serie B Interregionali e i tanti altri risultati ottenuti.

Resta a casa, dunque, un giocatore che è ormai un caposaldo del Progetto BEA, parte della Famiglia dei Leopardi a tutto tondo e beniamino del pubblico arancio-nero.

“Anche in questa stagione partiamo da Drame, che è ormai uno di famiglia – commenta il GM Salvatore Morena – Abbiamo combattuto insieme molte battaglie e vinto tanto. Il lavoro non è finito: ci serve ancora la sua energia e la sua voglia di vincere. Il suo impatto su questo nuovo campionato è stato impeccabile, come al solito. Continuerà ad essere un riferimento per i giovani, soprattutto nel suo ruolo, che hanno la possibilità di misurarsi in settimana ad alto livello per crescere. Sarà un’altra grande stagione da vivere insieme“.

Il commento del capitano

“Sono orgoglioso di essere di nuovo il capitano di questa squadra. Lotterò con i miei compagni per difendere i nostri colori. Torniamo nella nostra casa, il PalaGialdo, e non vedo l’ora di rivedervi lì dopo una stagione lontano dalle nostre mura. Vi aspetto la prossima stagione, possiamo fare grandi cose”.