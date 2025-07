Torino, 2 luglio 2025 – Reale Mutua Basket Torino comunica le novità che riguardano la composizione dello staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026.

Al termine della stagione appena conclusa, si sono separate le strade con gli assistenti allenatori Alessandro Iacozza e Federico Tosarelli. A entrambi vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Club per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto nell’ultimo campionato, insieme ai migliori auguri per le rispettive prossime tappe professionali.

Un ringraziamento particolare va ad Alessandro Iacozza per l’umanità e la dedizione mostrate durante tutto il suo percorso in gialloblù. L’unica figura ad aver vissuto il mondo di Basket Torino sin dalla fondazione del club nel 2019, in sei stagioni consecutive ha ricoperto il ruolo di primo assistente, collaborando con ben cinque allenatori diversi (Demis Cavina, Franco Ciani, Edoardo Casalone, Matteo Boniciolli e Paolo Moretti) e guadagnandosi nel tempo la stima e l’affetto di tutto l’ambiente.

Per la stagione 2025/26, lo staff tecnico guidato da Paolo Moretti vedrà l’ingresso di Flavio Bottiroli nel ruolo di primo assistente e di Andrea Lazzari in qualità di secondo assistente.

Flavio Bottiroli

Classe 1977, nativo di Porretta Terme (BO) con doppia cittadinanza italiana e sanmarinese, vanta un passato da giocatore tra la metà degli anni ’90 e gli anni 2000. Ha esordito in Serie A proprio alla Virtus Bologna nella stagione 1994/95, in qualità di junior aggregato alla prima squadra, condividendo la vittoria dello scudetto proprio con Paolo Moretti, allora uno dei giocatori di riferimento delle V nere.

I percorsi dei due si sono incrociati nuovamente qualche anno più tardi alla Virtus Siena, dove Bottiroli era in campo e Moretti ricopriva il ruolo di responsabile del settore giovanile. Dal 2010 ha intrapreso la carriera da allenatore, maturando esperienze tra Spagna e Andorra a livello giovanile. Nella stagione 2023/24 è stato viceallenatore dell’Alba Fehervar in Ungheria, per poi far parte dello staff tecnico di coach Giorgio Valli al Napoli Basket in Serie A.

Andrea Lazzari

Tecnico torinese, porta in dote un percorso radicato sul territorio. Dopo un lungo ciclo formativo a Bra, ha affiancato esperienze in A2 femminile (BC Castelnuovo Scrivia, con cui ha conquistato la promozione in Serie A) e, nell’ultima stagione, ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico dei gruppi U17 e U19 maschili e femminili dei Gators di Savigliano.

Le dichiarazioni

Paolo Moretti (capo allenatore):

“Flavio e Andrea hanno accettato la nostra proposta di far parte dello staff di Basket Torino con grandissimo entusiasmo. Si sono messi immediatamente a disposizione, hanno dimostrato fin da subito una grande voglia di lavorare in questa splendida città e per la nostra società. Auguro loro un buonissimo lavoro per questa stagione che vivremo insieme”.

Flavio Bottiroli (assistente allenatore):

“Appena Paolo Moretti mi ha chiamato per propormi il ruolo di primo assistente, ho accettato immediatamente senza alcuna esitazione. Sono molto contento di lavorare in una piazza importante, in cui ho già giocato tanti anni fa. Porterò energia, positività e tanta voglia di lavorare e dare il mio contributo. Sono certo che lavoreremo tanto per fare tutti insieme il miglior campionato possibile, cercando di far divertire il nostro pubblico”.

Andrea Lazzari (assistente allenatore):

“Da torinese sono molto lusingato e felice di far parte dello staff della squadra della mia città. È sicuramente una sfida che ha un significato particolare per me, fin da ragazzino ho vissuto il Parco Ruffini e il Pala Gianni Asti, coltivando la passione della pallacanestro e guardando i grandi campioni del passato. È un cerchio che si chiude, darò tutto me stesso.”

Con queste nuove aggiunte, Reale Mutua Basket Torino definisce un coaching staff rinnovato e motivato, pronto ad affrontare con entusiasmo e competenza la stagione 2025/2026.

