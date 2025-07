Altra conferma per la Serie C Chierese: in cabina di regia ancora Stefano Possekel

Arrivato a Chieri a gennaio scorso, ha rinforzato il roster arancio-nero contribuendo concretamente all’obiettivo salvezza in serie C Interregionale. Per la stagione sportiva 2025-2026, Stefano Possekel sarà da subito a disposizione di Coach Franz Conti e della Prima Squadra BEA Chieri: sarà lui il regista dei Leopardi in vista del prossimo campionato di Serie C Interregionale.

Playmaker classe 2000, 184 centimetri d’altezza, muove i primi passi in campo con Basket Venaria, con cui arriva a disputare il campionato Under 16 Eccellenza. Passa poi tra le fila del Don Bosco Crocetta Torino, dove è protagonista tra Under 18 e Under 20 Eccellenza ed esordisce nei campionati seniores. Nel 2023-2024 è in forza a Cinque Pari Torino, ancora in Serie C Gold, dove si conferma uno dei registi più concreti dei campionati piemontesi.

A Chieri, chiamato per portare fosforo e leadership al gruppo, è da subito grande protagonista in campo, facendo vedere qualità importanti anche in una C Interregionale di livello assoluto. Si riparte quindi dalla conferma di un giocatore giovane ma di grande spessore, pronto a guidare in cabina di regia la versione 2025-2026 dei Leopardi.

Il Direttore Sportivo BEA Stefano Piccionne

Siamo contenti di aver rinnovato Stefano. Lo scorso anno è arrivato a metà stagione e ha contribuito in maniera importante alla salvezza. Nel nostro progetto lo abbiamo voluto perché, oltre a essere un ottimo giocatore, ha dimostrato qualità umane che si sposano bene con lo spirito del nostro Progetto. Vogliamo che diventi un punto di riferimento ed è per questo che, insieme a Stefano, stiamo valutando anche una sua partecipazione come istruttore. Di sicuro, averlo fin dall’inizio del campionato sarà per noi un miglioramento importante: crediamo fortemente che sarà una pedina fondamentale per raggiungere l’obiettivo playoff che ci siamo posti!

Le prime parole di Stefano Possekel dopo il rinnovo con BEA

“Sono molto felice di avere la possibilità di giocare anche quest’anno per questa società e con questo gruppo. Lo scorso anno sono arrivato a stagione in corso, ma mi sono trovato benissimo sin da subito. Sono certo che, ancora una volta, riusciremo a creare la giusta chimica per fare il meglio possibile e toglierci delle soddisfazioni“.