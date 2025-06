Gran finale a Pinerolo per il Giro Next Gen 2025

Pinerolo si prepara ad accogliere il grande spettacolo del ciclismo giovanile con l’ottava e ultima tappa del Giro Next Gen – Giro d’Italia Under 23, in programma domenica 22 giugno 2025. L’edizione di quest’anno, è partita da Rho (MI) il 15 giugno per concludersi proprio a Pinerolo (TO), teatro di una tappa avvincente.

Tappa Pinerolo – Pinerolo

Il tracciato si sviluppa tra i paesaggi delle colline pinerolesi, con una tappa mista che propone salite impegnative in grado di fare la differenza. Dopo una prima fase verso la provincia di Cuneo e nella pianura pinerolese fino ad arrivare alla seconda cintura di Torino, i corridori affronteranno due giri di un circuito selettivo, con la doppia scalata di Prarostino dal suo versante più duro (pendenze fino al 20%) e il celebre muro in pavé di via Principi d’Acaja.

Gli ultimi chilometri saranno decisivi: si affronta il muro di via Principi d’Acaja (450 metri al 14% con punte al 20%, su pavé e carreggiata stretta), seguito da una discesa tecnica che termina a 1500 metri dal traguardo, situato in corso Torino, nel cuore della città.

Quattro i passaggi previsti in città:

Partenza ufficiale alle ore 12.10 da corso Torino (altezza piazza Vittorio Veneto), direzione via Saluzzo verso Osasco (km 0 della corsa alle ore 12.20), in direzione Bricherasio e Bibiana per poi proseguire verso la provincia di Cuneo.

Primo rientro su Pinerolo intorno alle ore 14.00, con passaggio da rotonda Porporata, via Martiri del XXI, via Cavalieri d’Italia, corso Bosio, corso Torino e rotonda del Cavallo, passaggio su corso Torino. Uscita da Pinerolo verso via Saluzzo, prosieguo su via Val Pellice, verso Bricherasio, poi su San Secondo, verso Prarostino (salita Massera) e rientro su San Secondo.

Secondo rientro: da via XVII Febbraio, via Fenestrelle, via Trento (contromano), via Principi d’Acaja, Gran Premio della Montagna a San Maurizio, via Cittadella, piazza Marconi, via Rossi, via Cambiano, via Cavalieri d’Italia, corso Bosio, corso Torino e via al secondo giro verso via Saluzzo, poi via Val Pellice, come sopra.

Terzo rientro e arrivo finale al termine del secondo giro, con un nuovo spettacolare passaggio ancora sul muro di via Principi d’Acaja, discesa verso il centro cittadino con il precedente percorso e arrivo sempre su corso Torino, in prossimità del punto di partenza.

Giro Next Gen 2025: Modifiche alla viabilità

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica:

In ordine agli orari di chiusura delle strade di percorrenza, queste saranno chiuse mezzora prima del passaggio dei ciclisti.

Corso Torino sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

Piazza Vittorio Veneto ospiterà le aree hospitality di partenza e arrivo: sarà quindi vietata la sosta e il transito per tutta la giornata, a partire dalle ore 6.00.

Via Saluzzo sarà chiusa al traffico dalle 11.30 alle 12.15, in concomitanza con la partenza ufficiale, per poi essere richiusa dal momento dei due passaggi previsti in uscita da Pinerolo verso Bricherasio (ore 13.30 circa e fino al termine del secondo passaggio, ore 14.40 circa)

Nei passaggi cittadini (a partire dal rientro dei ciclisti su via Martiri del XXI intorno alle ore 14.00), è prevista la chiusura totale dell’anello urbano del percorso a partire dalle ore 13.30 fino alle 16.00 circa, al fine di consentire il doppio passaggio e l’arrivo in totale sicurezza.

In vista del passaggio del Giro, a causa dell’impossibilità degli autobus di transitare, il Movicentro sarà chiuso e con partenze e arrivi dei bus per Torino ed altre località previsti alla stazione Olimpica.

Via XVII febbraio: accesso principale per il territorio all’ospedale sarà chiusa in modo dinamico per consentire sempre l’accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale Agnelli.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, residenti ed esercenti a programmare con anticipo eventuali spostamenti.

In Piazza Vittorio Veneto, dalle 12.00 alle 14.00 di domenica 22 giugno, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha previsto dei momenti di incontro e di confronto con la partecipazione di esperti, amministratori locali e rappresentanti del mondo delle istituzioni oltre che campioni pinerolesi dello sport. Temi centrali saranno l’inclusione giovanile e la valorizzazione dei territori attraverso lo sport e i grandi eventi.

Un grande appuntamento internazionale con lo sport e il territorio: vi aspettiamo domenica 22 giugno per il gran finale del Giro Next Gen 2025 a Pinerolo!