Torino, 26 giugno 2024 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’atleta Antonio Gallo.

Playmaker classe 2000, 189 cm, Gallo ha appena concluso un’annata da protagonista in Serie B Nazionale con la maglia della PSA Sant’Antimo, segnando 14.4 punti di media con 3.4 rimbalzi, 5.5 assist (3° miglior assistman del campionato) e 1.9 recuperi in 34 partite di stagione regolare. Ha chiuso la stagione con il 59% da due punti, 30% da tre e 74% in lunetta. I suoi numeri sono cresciuti durante la postseason: nella serie di playoff persa contro Roseto, ha prodotto 18.3 punti, 6 rimbalzi e 6.5 assist. Tra le prestazioni registrate da Gallo in questa stagione, spicca sicuramente la tripla-doppia da 23 punti, 10 rimbalzi e 11 assist nel match dello scorso 9 aprile contro la Libertas Livorno, performance con la quale è diventato uno dei soli tre giocatori dei campionati nazionali – insieme a Vangelis Mantzaris e il suo futuro compagno di squadra Matteo Schina – ad aver firmato una tripla-doppia nella stagione appena conclusa.

La carriera di Antonio Gallo

Nato a Napoli il 31 gennaio 2000, Antonio Gallo è cresciuto nel vivaio della ViviBasket, nella città partenopea. Dopo la trafila delle giovanili e l’esordio da senior a soli 16 anni nelle minors campane con la Megaride, nel 2017/18 arriva la chiamata del Cuore Napoli Basket, con cui fa il suo debutto in Serie A2 collezionando 12 presenze ed altrettanti punti totali.

Nella stagione seguente si trasferisce in Serie B a Scauri, con cui chiude a 7.6 punti e 1.7 assist di media. Veste per due anni la maglia della Virtus Arechi Salerno, poi il passaggio a Pozzuoli: qui, Gallo riesce a ritagliarsi un ruolo importante confezionando una stagione da 13.6 punti (56% da due, 40% da tre), 4.5 rimbalzi e ben 6.6 assist (secondo assoluto in tutta la B).

Nel 2022/23 il trasferimento a Matelica, dove è compagno di squadra del nuovo lungo gialloblù Fadilou Seck. A Matelica produce 12.4 punti, 4.7 rimbalzi e 3.8 assist. A Sant’Antimo si conferma protagonista della categoria, con 14 punti, 3 rimbalzi e quasi 6 assist di media. Ora, la chiamata di Torino per dimostrare di essere pronto per il salto in Serie A2.

Con la Nazionale 3×3

Dal 2022, Gallo fa parte della nazionale italiana nel circuito FIBA 3×3. Ha vestito la maglia azzurra durante i Giochi del Mediterraneo di Orano e in occasione della Nations League e delle qualificazioni alla Europe Cup.

“Sono molto contento di entrare a far parte di un club importante come Basket Torino,” afferma Antonio Gallo dopo aver firmato l’accordo con la società gialloblù. “Sono soprattutto felice di iniziare a lavorare con coach Boniciolli, che ho già avuto modo di conoscere e incontrare di persona. Le mie prime sensazioni sono di entusiasmo e felicità. Personalmente voglio dimostrare il mio valore anche in questa categoria, cercando di dare il massimo in campo e facendo quello che mi verrà richiesto dal

coach. Non vedo l’ora di venire a Torino, conoscere i tifosi, i compagni e tutto lo staff di Basket Torino. Sono carico e pronto per iniziare a lavorare.”

Le dichiarazioni di Coach Matteo Boniciolli su Antonio Gallo

Il coach spiega la scelta di puntare su Gallo, dopo aver lavorato con il ragazzo in questi giorni a Bormio: “Per completare il reparto degli italiani mancava solo un playmaker da affiancare a Matteo Schina. Dopo segnalazioni avute da diversi colleghi, mi sono messo in contatto con Antonio Gallo e la sua agenzia. Gli ho chiesto se fosse interessato a giocare a Torino, e a fronte di una risposta affermativa, gli ho detto che avrei voluto visionarlo di persona in questi giorni. Il ragazzo si è dimostrato immediatamente disponibile, tanto da prendere un treno da Napoli a Bormio, dove mi trovavo, per allenarsi con me e per convincermi ad ingaggiarlo. Io credo che queste siano le motivazioni che una squadra come la nostra dovrà avere durante la stagione, per cercare di andare oltre i propri limiti. Antonio è un ragazzo che da tre anni era protagonista nel campionato di Serie B, che so per certo essere un campionato durissimo, avendolo frequentato ai tempi della Fortitudo. È un giocatore abituato ad esercitare leadership, a giocare il pick and roll e condurre il contropiede. Sarà un perfetto compagno di viaggio di Matteo Schina in questo durissimo campionato.”

Ufficio Stampa Basket Torino