Il Volley Parella Torino comunica che l’allenatore della Serie B maschile per la stagione 2025/2026 sarà Federico Barazzotto.

Già alla guida della Serie C nella scorsa stagione, Barazzotto è allenatore di grande esperienza e porta con sé entusiasmo, competenza e una visione di gioco in linea con i valori e le ambizioni del club.

Biellese di Valdengo, ha iniziato il percorso in panchina oltre vent’anni fa dalla femminile del Virtus Chiavazza, per poi passare alle giovanili del Pavic Romagnano.

Dal 2009 al 2015 ha diverse esperienze al Biella Volley, tra cui la guida tecnica della B2 maschile.

Quindi il passaggio a Santhià, dove conduce la prima squadra ai vertici della Serie C, ad un passo dalla promozione.

Nel 2017 il ritorno a Biella con cui conquista prima la promozione in Serie C e successivamente tre ottimi campionati in categoria, sempre migliorando il risultato rispetto all’anno precedente.

Dal 2021 passa dietro la scrivania, diventando direttore sportivo e tecnico della Scuola Pallavolo Biellese per due stagioni e team manager della prima squadra in quella seguente.

Lo scorso anno l’approdo al Volley Parella Torino per prendere in mano le redini della Serie C, portata ad una tranquilla salvezza con un miglioramento visibile nel corso della stagione.

Coach Federico Barazzotto

“Sono molto felice e carico per iniziare questa avventura totalmente inaspettata. Ringrazio in primis Attilio Giorda che a novembre dello scorso anno ha insistito tanto perché entrassi nel mondo Parella e poi i ragazzi della Serie C perchè senza di loro e dei risultati ottenuti forse non avrei avuto questa chiamata. Ringrazio ovviamente tutta la società con a capo Gianluca Facchini che ha creduto in me quando c’è stata la necessità. Conosco ovviamente già l’ambiente e questo mi aiuterà soprattutto all’inizio. Ora lavoriamo per allestire una buona squadra e poi si parte: non vedo l’ora“.