Avversari di turno i Frogs Legnano, una squadra storica come i Giaguari, una delle stelle fondatrici dell’AIFA nel 1981, che quest’anno ha chiaramente come obiettivo il gran ballo finale di Toledo.

Sarà anche la prima volta che le squadre del girone A e quelle del girone B si affrontano, e sarà il momento di capire se veramente, come sembra essere guardando risultati e prestazioni della regular season, Il girone che ha mandato ai playoff Dolphins, Frogs e Panthers è nettamente superiore a quello che ha eletto Guelfi, Skorpions e Giaguari a propri rappresentanti nella post season.

I Frogs Legnano

Sono una squadra dal temibilissimo attacco aereo guidato da Luke Zarhadka, da dieci anni in Italia, vincitore di diversi Italian Bowl con la maglia dei Seamen Milano, con vasta esperienza anche in ELF e guida sicura della Nazionale Azzurra.

Lo Zar può contare su una batteria di ricevitori di tutto rispetto guidata dall’italiano Pulsinelli e dall’import Kittner, un poliedrico jolly capace di far male in qualsiasi ruolo e posizione venga schierato.

Nel rispetto della tradizione dei Frogs, il punto forte della squadra sono le due linee d’attacco e difesa, molto fisiche e tecniche, un brutto cliente per chiunque.

In difesa, comunque, non scherzano nemmeno i pacchetti di linebacker e defensive back, e sarà un banco di prova sicuramente impegnativo per i Giaguari e per il quarterback Evan Lewandowski.

I Giaguari Torino

L’attacco dei Giaguari ha avuto luci ed ombre durante la stagione, e si è dovuto adattare man mano alla situazione giocatori che cambiava di settimana in settimana, ma il nucleo centrale, il punto fermo di tutto p stato il duo di running back La Rocca – Tenconi, capaci di portare palla e sviluppare il gioco su terra con potenza e determinazione, aiutati da una linea d’attacco molto efficace sulle corse.

La secondaria difensiva dei Giaguari, che conta atleti di assoluta eccellenza come Daniele Latorraca, Paolo Lazzaretto e Jacopo Pochettino, sarà decisamente sotto pressione per limitare le bombe di Zarhadka e l’esplosività del parco ricevitori legnanese.

Come sempre, saranno importantissimi gli special teams, dove i Giaguari possono mettere in campo giocatori capaci del guizzo vincente in ogni momento come Filippo Finali, autore di una partita memorabile contro i Guelfi Firenze nell’ultima giornata di campionato.

Il pronostico è unanime e vede i Frogs Legnano grandi favoriti della partita. I Giaguari non hanno davvero nulla da perdere: l’obiettivo stagionale dei playoff è stato raggiunto e tutto quello che viene in più è tanto di guadagnato, e proprio questa condizione mentale potrebbe essere la leva per far saltare fuori la sorpresa che nessuno si aspetta e guadagnare la possibilità di andare di nuovo a sfidare i Guelfi a Firenze in semifinale.

Tutto sembra scontato, ma nulla è ancora definitivo: è il bello dei playoff!