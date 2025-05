Playoff Serie C: match point per la squadra cadetta!

Ottanta minuti per il sogno Serie B. La squadra cadetta del Cus Torino Rugby si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della stagione. Domenica 18 maggio, con calcio d’inizio fissato alle 15:30, al campo Albonico di Grugliasco andrà in scena un vero e proprio match point per la promozione in Serie B.

L’avversario di giornata sarà la formazione delle Province dell’Ovest, squadra solida e ambiziosa, che arriva da una vittoria combattuta contro San Mauro. Proprio grazie a questa sconfitta del San Mauro, infatti, il Cus Torino arriva a questa sfida con un vantaggio di sette punti in classifica e con la possibilità, in caso di vittoria, di chiudere matematicamente i conti e garantirsi il salto di categoria con una giornata d’anticipo.

Una prospettiva entusiasmante, costruita partita dopo partita, in una stagione lunga, intensa e ricca di crescita. A fare il punto della situazione è l’head coach Nicolas Epifani, che analizza così il momento della squadra:

“Arriviamo da una vittoria importantissima contro Amatori Genova, una partita che sapevamo non sarebbe stata facile, e così è stato. Ma siamo molto contenti perché è stata una vittoria di maturità. Loro ci hanno messo sotto pressione fin dai primi minuti, ma i ragazzi sono stati bravi. Ancora una volta hanno dimostrato di aver compiuto quello scatto mentale, di essere maturati e di riuscire a gestire anche le situazioni più difficili”.

E sarà proprio questo spirito a fare la differenza domenica, in una sfida tutt’altro che semplice.

“Sappiamo che ci aspetta un’altra partita fondamentale,” aggiunge Epifani. “Province dell’Ovest è una squadra con alcuni giocatori dalle individualità importanti e sono molto bravi sul gioco della continuità diretta. Il nostro obiettivo sarà bloccare le loro fonti di gioco, dominarli nelle fasi statiche come touche e mischia chiusa e impedirgli di avanzare”.

La Serie B è ad un passo, ma per conquistarla serviranno tutte le forze dei cussini: lucidità, tecnica, concentrazione, spirito di squadra e soprattutto tanto cuore.

I nostri ragazzi sono pronti, ora tocca a voi. Venite a tifare, fatevi sentire, portate amici, parenti, fate passaparola per riempire insieme le tribune dell’Albonico (Strada del Barocchio 27, Grugliasco), domenica 18 maggio ore 15:30 vietato mancare!

Forza Cus!