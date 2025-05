Mentre a Torino andava in scena Una Mole di Rugby, a Genova la squadra cadetta è scesa in campo per un match cruciale per la fase playoff. Allo Stadio Carlini, domenica 11 maggio, i ragazzi del CUS Torino guidati da Nicolas Epifani hanno centrato la quarta vittoria consecutiva, superando in rimonta l’Amatori Genova con il punteggio di 23-13.

Il match che si prospettava piuttosto ostico effettivamente lo è stato. I cussini non partono benissimo commettendo una serie di errori che consentono, dopo dieci minuti, al Genova di marcare la prima meta e successivamente di allungare il gap con due calci di punizione, portandosi così sul 13-0. Ma la squadra piemontese non si scompone e reagisce con determinazione: prima la meta di Gianmarco Perrone e poi un piazzato di Niccolò Piunno permettono agli universitari di chiudere il primo tempo sotto di sole tre punti (13-10).

Nel secondo tempo la partita cambia volto. Il Cus Torino rientra in campo con un’attitudine diversa, più concentrata e aggressiva. Riccardo Guacchione realizza subito un calcio piazzato per il pareggio (13-13) e poi arrivano le due mete decisive, firmate Alessio Lozzi e Riccardo Guacchione, che ribaltano il risultato e fissano il punteggio finale di 13-23. Una difesa impeccabile nel secondo tempo che non lascia né spazi né punti alla formazione ligure.

Una vittoria estremamente importante in ottica promozione, che assegna al CUS altri 4 punti in classifica e conferma la crescita di un gruppo giovane ma ormai capace di reagire nei momenti di difficoltà.

Il commento del capitano Elia Mantelli a fine gara

“Sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile, giocare in trasferta a Genova, su un campo dove anche il San Mauro aveva faticato, non era semplice. Durante l’anno dopo dei match importanti ci era capitato di calare sul piano mentale e fisico, ma questa volta abbiamo dimostrato quanto siamo cresciuti. È stata una partita rappresentativa della nostra stagione: da un momento di crisi totale, siamo riusciti a ricompattarci, a fare uno switch mentale e a portare a casa quattro punti fondamentali.”

E ora appuntamento per domenica 18 maggio al campo Albonico, dove i cussini scenderanno in campo contro le province dell’ovest per la penultima partita di questa fase playoff.