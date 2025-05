Dentro o fuori: doppia semifinale per l’U18 NRG Academy!

Dentro o fuori. Questo è lo sliding doors che attende le due squadre U18 del progetto NRG Academy nel prossimo decisivo weekend. Due semifinali in due campionati distinti, il Trofeo Clavarezza e il Trofeo “Mari e Monti”, ma con un solo obiettivo comune: guadagnarsi un posto in finale.

Il weekend di fuoco inizierà sabato 17 maggio alle 16:00, quando il primo gruppo affronterà in casa al campo Albonico il CUS Genova, per la semifinale del torneo “Mari e Monti”. Un avversario ostico, che ha chiuso la fase a gironi con un bilancio positivo e con un solido secondo posto a quota 31 punti.

Domenica 18 maggio alle 15:00, toccherà invece al secondo gruppo affrontare la propria semifinale, questa volta valevole per il torneo Clavarezza. I ragazzi sfideranno in trasferta a Brescia il Brixia Rugby, avversario impegnativo che ha dimostrato nella prima fase grande solidità conquistando il primo posto nel girone con ben 45 punti.

In palio, per entrambe le formazioni, la finale per il 1°- 2° posto nei rispettivi tornei. In caso di sconfitta, si giocherà il match per il 3°- 4°.

Saranno due appuntamenti cruciali, a cui i ragazzi si sono preparati per tutta la stagione. È il momento di dare il tutto per tutto e di raccogliere i frutti del lavoro fatto.

A sottolinearlo è anche l’head coach Filippo Bianco: “Giocare queste partite è il motivo principale per cui uno sceglie di fare sport a livello agonistico. Sono la giustificazione a tutti gli allenamenti, agli sforzi e ai sacrifici che fa un atleta. Sappiamo che ci aspettano due partite molto dure, contro squadre che sulla carta sono più forti di noi. Ma non importa, anzi: la cosa più bella è che nessuno del nostro gruppo cambierebbe uno solo dei propri compagni con qualcun altro.”

Anche Sergiu Ursache, secondo allenatore dell’U18, evidenzia l’importanza della coesione del gruppo: “Se all’inizio della stagione qualcuno avesse scommesso che saremmo arrivati al 18 maggio con due squadre in due semifinali diverse, in pochi ci avrebbero creduto. Il merito e un ringraziamento va ai ragazzi, perché per la prima volta abbiamo davvero costruito un gruppo solido. Da agosto a oggi non hanno mai mollato, sono sempre stati presenti, e il rugby è diventato per loro una vera priorità.” E sarà proprio questa mentalità a fare la differenza nel weekend:

“Non abbiamo nulla da perdere. Quando giochiamo liberi e divertendoci possiamo fare grandi cose. Entrambe le squadre arriveranno pronte, forti del lavoro fatto in questi mesi. Il nostro punto di forza sarà ancora una volta il gruppo: siamo un’unica realtà, anche se divisa in due formazioni. I ragazzi l’hanno dimostrato tutto l’anno, venendo a sostenersi a vicenda anche quando non erano convocati. Sabato e domenica scenderemo in campo per lottare fino all’ultimo secondo, uno per l’altro.”

Due semifinali, un solo spirito. Vi aspettiamo numerosissimi al campo Albonico (Strada del Barocchio 27, Grugliasco) per fare il tifo ai nostri ragazzi! Forza Cus!