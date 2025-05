Under 17 Eccellenza | GRANTORINO domina anche l’ultima, ora testa alle Finali Nazionali

Nell’ultima giornata del Girone Interzona, GRANTORINO Basketball Draft chiude il proprio percorso con una prova di forza, superando la Robur Et Fides Varese per 103-74. Un successo netto, maturato nonostante la qualificazione alle Finali Nazionali fosse già in cassaforte con il primo posto aritmetico.

I ragazzi di coach Ancona scendono in campo con l’approccio giusto, travolgendo gli avversari già nel primo quarto: 35-16 il parziale iniziale che indirizza la partita. Il secondo periodo conferma la supremazia gialloblù (26-20), mentre nella ripresa GRANTORINO gestisce con lucidità, mantenendo sempre il controllo del ritmo e del punteggio (18-19, 24-19).

Tutti gli effettivi sono coinvolti e vanno a referto, segnale della profondità di un gruppo che ha dimostrato di saper unire qualità tecnica e spirito di squadra. In evidenza Zumstein (15 punti), Milone (13) e Battaglio (12), ma anche Lunardi e Mancino in doppia cifra con 11 punti a testa. Per Varese, buona la prova offensiva di Zanitelli, top scorer dell’incontro con 24 punti, seguito da Basualdo (18) e Franceschet (10).

GRANTORINO chiude così l’Interzona e si prepara ora a vivere l’ultimo atto della stagione: le Finali Nazionali di Chiusi dal 16 al 22 giugno, appuntamento in cui i gialloblù hanno tutte le carte in regola per provare a scrivere un’altra pagina di questa entusiasmante annata.

Tabellini

GRANTORINO Basketball Draft – Robur Et Fides Varese 103-74

Parziali (35-16, 26-20, 18-19, 24-19)

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 12, Zumstein 15, Bertaina 7, Dal Cero 4, Tonon 2, Losito 8, Giglio 9, Laganà 3, Lunardi 11, Milone 13, Stuerdo 8, Mancino 11. All. Ancona. Ass. Trovato.

Robur Et Fides Varese: Mayar 2, Basualdo 18, Dozio 2, Pezzoni 1, Zefi, Tufano 10, Alabiso 2, Franceschet 10, Bonina 5, Zanitelli 24.