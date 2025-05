Un traguardo storico per l’Under 17 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft, che conquista con autorità il pass per le Finali Nazionali grazie al successo esterno per 65-76 sul difficile campo della Nex Nippon Express Fidenza. Una vittoria ottenuta con maturità, lucidità nei momenti chiave e grande coesione, che consente ai ragazzi di coach Ancona di blindare il primo posto nel girone Interregionale con una giornata d’anticipo.

Il collettivo gialloblù ha giocato un’ottima gara, in cui quattro giocatori sono andati in doppia cifra: Bertaina, top scorer con 18 punti, Milone (16) e la coppia Mancino–Stuerdo, entrambi autori di 12 punti. Ottimo anche l’apporto di Zumstein (9), mentre in cabina di regia Battaglio ha messo ordine e punti (5) nei momenti più delicati della gara.

La gara

GRANTORINO parte con autorità, aggredendo la partita fin dalla palla a due. Difesa forte e contropiede efficace permettono ai gialloblù di piazzare il primo break, guidati da Zumstein e Bertaina. I torinesi chiudono il periodo avanti di 7 lunghezze.

Nel secondo quarto Fidenza prova a rientrare affidandosi alla verve offensiva di Facciorusso e Jallow (autore di una prova maiuscola da 28 punti). GRANTORINO però non si disunisce, regge l’urto e mantiene i nervi saldi, gestendo bene il possesso e rispondendo colpo su colpo.

Dopo l’intervallo lungo il ritmo cala leggermente, le difese prevalgono sugli attacchi e il punteggio rimane inchiodato per lunghi tratti. Milone e Stuerdo si fanno trovare pronti ed il parziale in perfetta parità fotografa una gara molto combattuta.

Nell’ultimo periodo Fidenza tenta il tutto per tutto, ma GRANTORINO risponde con grande solidità mentale. I ragazzi di coach Ancona gestiscono il vantaggio con lucidità: Bertaina, Milone, Mancino e Battaglio sono determinanti nei possessi gialloblù e la gara termina con il successo esterno per i torinesi (65-76).

Questa vittoria certifica ufficialmente l’accesso di GRANTORINO alle Finali Nazionali Under 17 Eccellenza, un risultato straordinario frutto di un percorso di crescita costante, di lavoro quotidiano e di una filosofia basata sulla valorizzazione dei talenti. Il gruppo guidato da coach Ancona ha saputo affrontare ogni sfida con serietà, intensità e spirito collettivo, conquistando con merito un posto tra le migliori squadre d’Italia.

Ora la testa va all’ultimo impegno del girone, ma il cuore già batte forte per l’appuntamento più atteso: le Finali Nazionali, dove i gialloblù potranno confrontarsi con l’élite del basket giovanile italiano e continuare a sognare in grande.

TABELLINI

Nex Nippon Express Fidenza – GRANTORINO Basketball Draft 65-76

Parziali (18-25, 17-17, 13-13, 17-21)

Nex Nippon Express Fidenza: Adorni 2, Marmiroli ne, Crespi 3, Facciorusso 8, Cristao, Bolzoni 3, Macaro 14, Marcucci 5, Sangermano 2, Galli ne, Raissi ne, Jallow 28.

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 5, Zumstein 9, Bertaina 18, Dal Cero, Tonon, Lunardi ne, Losito, Giglio 4, Laganà ne, Milone 16, Stuerdo 12, Mancino 12. All. Ancona. Ass. Trovato.