In uno stadio Chersoni molto caldo, l’IVECO Cus Torino ha chiuso in pareggio (17-17) la 17ª giornata di Serie A contro i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto. È stata una partita tirata, con ottime difese su entrambi i lati: le poche mete e il punteggio piuttosto basso ne sono la prova.

Le due formazioni si sono rincorse e superate per tutti gli 80 minuti, con continui ribaltamenti di fronte.

A sbloccare il match sono stati i Cavalieri con un calcio piazzato, subito seguito dalla reazione dei cussini con la prima e unica meta della partita firmata Edward Reeves; peccato per la mancata trasformazione. Il Cus ha poi ancora allungato le distanze con un calcio piazzato di Torres, ma i toscani hanno risposto proprio allo scadere della prima frazione con una meta trasformata, riportando tutto in equilibrio. Il primo tempo si chiude così sul 10-8.

La ripresa si apre sotto un cielo sempre più nuvoloso, ma i XV biancoblu partono subito forte, conquistando e realizzando due calci piazzati, sempre firmati Alejandro Torres, che portano il punteggio sul 10-14.

Prato, però, non si lascia intimidire e reagisce marcando la sua seconda meta, ribaltando di nuovo il punteggio a proprio favore (17-14). Nei minuti finali, un fallo fortuito da parte dei toscani concede agli universitari un’altra opportunità. È Bolognesi a prendersi la responsabilità e a segnare con freddezza il calcio piazzato del definitivo pareggio, fissando il punteggio sul 17-17.

Un pareggio che vale tantissimo

I due punti conquistati in trasferta valgono la salvezza matematica in Serie A1 per l’IVECO Cus Torino, obiettivo fondamentale di questa stagione. Una grande soddisfazione per tutto l’ambiente biancoblu, che potrà continuare a crescere e competere ad alti livelli anche nella prossima stagione.

Ora non resta che godersi l’ultimo appuntamento stagionale, vi aspettiamo domenica 27 aprile all’Albonico per il match contro il Rugby Petrarca!