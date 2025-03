Ippodromo di Vinovo – 26 marzo e otto corse: Torna Vernissage Grif, un anticipo di Gran Premio

L’attesa per domenica 6 aprile, giorno del Gran Premio Costa Azzurra ma anche del Gran Premio Città di Torino che da quest’anno diventa anche ufficialmente il Derby dei 4 anni, cresce e una gustosa anteprima l’avremo già questo mercoledì, 26 marzo, nella prima riunione di trotto della settimana, bissata poi domenica 30 marzo.

Nelle otto corse in programma, con 70 partenti, infatti spicca il premio Giacinto, prova di preparazione al Gran Premio Costa Azzurra. Fra i sette partecipanti ci sarò anche il graditissimo ritorno di Vernissage Grif. Il pupillo dell’allevamento Il Grifone, portacolori di Gennaro Riccio, con trainer e driver Alessandro Gocciadoro, in carriera ha già vinto oltre 1,5 milioni di € ed è anche il cavallo italiano che insieme a Vivid Wise As ha fatto battere i cuori degli appassionati negli ultimi anni.

Vernissage Grif

Il “biondino”, come è noto a tutti i tifosi per ilo colore della sua criniera, dopo una sosta di circa sei mesi si è ripresentato due domeniche fa Cagnes Sur Mer nel Criterium de Vitesse (vinto nel 2024) in una giornata piovosa tanto da rendere difficile il percorso per tutti. In errore al via per colpa del suo carattere esuberante, non ha potuto mostrare le sue potenzialità. Nell’occasione si trova su di una pista per lui conosciuta ed amica, anche come vincitore dell’edizione 2022 del Costa Azzurra. Per lui questo sarà anche un test in vista del Gran Premio Lotteria di Agnano, ma non solo anche se non vogliamo svelare tutto. Avversario più temibile nell’occasione saranno Ernesto Spritz. L’allievo di Andrea Sarzetto e Andrea Farolfi ha una forma eccellente. Da segnalare anche Encierro e il rientro di Celiaz, assente dall’agonismo dal mese di giugno e reduce da ottime prestazioni svedesi. Durante il pomeriggio, in diretta televisiva su EquTV, saranno anche estratti i numeri di avvio del Gran Premio Costa Azzurra 2025.

Il resto del programma prevede altre corse di buon livello, fra le quali il premio Piante Fiorite. Ritroveremo Damaris Grif, in errore all’ultima uscita ma autrice di ottima vittoria alla penultima con Marco Stefani. La mettiamo in evidenza insieme a Dakovo Mail, il quale a Firenze ha sbagliato quando stava vincendo alla grande. Merita attenzione anche una buona corsa per i tre anni, dove Golden Shot Bar, Gigli Degli Dei e Day End Night, saranno i tre a dare spettacolo. Inizio corse alle 14,30, come sempre ingresso gratuito e possibilità di pranzare presso il nostro ristorante.