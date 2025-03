Domani 9 marzo, match all’Albonico per il team universitario dell’Iveco CUS Torino Rugby in Serie A Élite femminile; in occasione della tredicesima giornata le cussine allenate dai coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi affronteranno la Benetton Treviso.

Queste le parole della capitana Alessia Gronda:

“Siamo molto soddisfatte del lavoro fatto fino ad ora e delle prestazioni contro CUS Milano e Capitolina. Detto questo non abbiamo ancora la solidità che ci permette di poter abbassare la guardia: contro Treviso all’andata è stata durissima e fino all’ultimo minuto la partita è stata aperta. Speriamo di portare una buona prestazione anche per quest’ultima partita di campionato casalinga”.

Kick off fissato alle 12.00. Dirige l’incontro Simone Pellicanò di Reggio Calabria.

Formazione Iveco CUS Torino Rugby

La probabile formazione 15-1: Pantaleoni; Pecci, Luoni, Sarasso, Bruno; Gronda (C), Toeschi; De Robertis, Comazzi, Catulo; Citino, Cagnotto; Salvatore, Parodi, Zini

A disposizione 16-23: Hu, Maietti, Repetto, Zoboli, Piovano, Di Luca, Piva, Morchio

All. Carbone