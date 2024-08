Continua la preparazione della Reale Mutua Basket Torino in vista della stagione 2024/25. Dopo la prima settimana di lavoro in città al Pala Gianni Asti, la squadra di coach Boniciolli si è recata nella giornata di lunedì 19 agosto a Bielmonte, nell’Oasi Zegna, per il ritiro estivo fino al tardo pomeriggio di domani, venerdì 23 agosto.

Una tappa strategica nel programma di preparazione verso la nuova stagione, il ritiro a Bielmonte è fondamentale per continuare a lavorare intensamente e consolidare sempre di più l’affiatamento di un gruppo quasi del tutto nuovo, all’interno della bellissima cornice di montagna dell’Oasi Zegna.

La squadra sta svolgendo le sessioni di allenamento al Palasport Bielmonte. Il programma prevede doppie sedute giornaliere, fino alla chiusura di venerdì pomeriggio con uno scrimmage interno per concludere ufficialmente il lavoro svolto all’Oasi Zegna.

Oltre alle sedute di allenamento agli ordini di coach Boniciolli, la Reale Mutua Basket Torino è accompagnata durante il ritiro da un’ospite speciale: Josefa Idem, medaglia d’oro a Sydney 2000 nel K1, cinque titoli mondiali e otto Olimpiadi alle spalle, ora psicologa dello sport, del lavoro e delle organizzazioni. La campionessa, che oggi svolge un ruolo importante nella struttura dell’Oasi Zegna, si è interfacciata con lo staff gialloblù tramite interessanti sessioni di team building utili per conoscere meglio sé stessi e, al contempo, per nuovi spunti nella interazione tra tecnici e giocatori.

Reale Mutua Basket Torino ringrazia Oasi Zegna, Palasport Bielmonte e Chalet Bielmonte per la gentile collaborazione e ospitalità.

Ritiro a Bielmonte – i partecipanti

#1 – Kevion Taylor (Guardia/ala | 1999 | USA)

#3 – Fadilou Seck (Centro | 1997 | SEN/ITA)

#6 – Matteo Ghirlanda (Ala | 2001 | ITA)

#8 – Matteo Schina (Playmaker | 2001 | ITA)

#9 – Antonio Gallo (Playmaker | 2000 | ITA)

#13 – Kesmor Osatwna (Ala | 2004 | ITA)

#14 – Matteo Montano (Play/guardia | 1992 | ITA)

#15 – Aristide Landi (Ala/centro | 1994 | ITA)

#28 – Giovanni Severini (Guardia/ala | 1993 | ITA)

#33 – Ife Ajayi (Ala/centro | 1996 | NIG/USA)

#34 – Maximilian Ladurner (Centro | 2001 | ITA)

N.A. – Federico Avino (Playmaker | 2002 | ITA)

N.A. – Giorgio Garuzzo (Ala | 2006 | ITA)

N.A. – Talla Niang (Ala | 2002 | SEN)

N.A. – Matteo Pizzaia (Guardia | 2005 | ITA)

Staff tecnico – Allenatore: Matteo Boniciolli. Ass. Allenatori: Alessandro Iacozza, Federico Tosarelli. Preparatore fisico: Roberto Marocco. Ass. Preparatore fisico: Andrea Filippi. Fisioterapista: Marco Daniele.

Ufficio Stampa Basket Torino