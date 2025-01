Grande attesa per l’evento dedicato alle squadre Esordienti, Under 13 e Under 14 maschili e femminili, in occasione della presentazione della Borsa di studio Edoardo Baj, intitolata “L’inclusione come valore di squadra”.

L’incontro, che si svolgerà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 11:00 presso il PalaEinaudi, rappresenta un momento unico per condividere valori fondamentali dello sport e celebrare la memoria di Edoardo Baj.

L’evento è aperto alle famiglie, agli atleti e a tutti coloro che desiderano vivere una mattinata all’insegna dell’inclusione e del senso di appartenenza alla grande Famiglia Gialloblù.

Interverranno durante la mattinata:

• Julio Trovato, General Manager

• Fabrizio Canella, Responsabile Tecnico Settore Giovanile Pallacanestro Moncalieri

• Paolo Terzolo, Responsabile Tecnico Settore Giovanile Libertas Moncalieri a allenatore Serie A2F

Saranno inoltre presenti i genitori di Edoardo Baj, Gabriele e Luciana, che con la loro partecipazione testimonieranno l’importanza del progetto.

Insieme a loro, interverranno la Responsabile Relazioni Esterne e Marketing della Banca del Monviso Benedetta Rey (partner ufficiale dell’iniziativa), il vice Presidente del Comitato Regionale FIP Piemonte Rudi Cena e Marco Giangreco, Responsabile Minibasket e Scuole Moncalieri Basketball.

Nel corso dell’evento verranno illustrate nel dettaglio le modalità di partecipazione alla borsa di studio, i criteri di valutazione e il contributo, fissato a 500€.

Questo importante riconoscimento sarà consegnato nel mese di giugno, in occasione del 28° Vivi Playground e del 2° Memorial Edoardo Baj.

La Borsa di Studio Edoardo Baj mira a sottolineare come il basket possa essere un potente strumento di crescita personale e collettiva, promuovendo valori come inclusione, solidarietà e rispetto. L’iniziativa è un invito a riflettere sull’importanza di fare squadra dentro e fuori dal campo, trasformando lo sport in un veicolo di unione e di condivisione di ideali.

Un appuntamento da non perdere, che celebra il basket e i suoi valori più autentici, nel ricordo di Edoardo Baj.

