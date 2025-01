EA Chieri | Serie C Interregionale – Seconda vittoria di fila per i Leopardi, battuta Arona

Seconda vittoria consecutiva per i Leopardi, che nella seconda giornata di ritorno di Serie C Interregionale si impongono sul campo di Arona Basket in una sfida cruciale per la classifica. La squadra di coach Conti riesce a rimanere in vantaggio per tutta la partita, gestendo i tentativi di rimonta dei locali fino alla sirena finale.

La gara

Alla palla a due, coach Conti schiera Galliera Ricci, Gatti, Stiffi, Amadu e Drame. I padroni di casa rispondono con Giacomelli, Galzerano, Acconito, Castano e Florio.

Buona partenza dei chieresi che inanellano un primo parziale, subito ricucito dai Vikings che non lasciano scappare i Leopardi. Sul finire della decina, un parziale personale di sei punti firmato Matteo Musto e il canestro sulla sirena di Pagano mandano BEA in vantaggio di nove lunghezze alla prima sosta.

Anche nel secondo periodo il copione non cambia, con i chieresi che riescono a mantenere una decina di punti di vantaggio grazie a una difesa solida e a una buona costruzione in attacco, fino al +10 dell’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, il vantaggio rimane pressoché invariato, eccezion fatta per un finale di periodo molto acceso dal punto di vista realizzativo per i Leopardi. Prima Stiffi, poi ancora Musto che colpiscono dalla lunga, mentre capitan Drame fa la voce grossa vicino a canestro, con i chieresi che toccano il +15.

Ultima decina intensa dal punto di vista fisico, con Arona che prova in tutti i modi a ribaltare il risultato provando a costringere i Leopardi a conclusioni affrettate. BEA non cede e con la tripla di Amadu riesce a ricacciare indietro i padroni di casa.

Nel minuto finale, Arona prova a fermare il cronometro con il fallo sistematico, ma BEA non trema dalla lunetta e porta a casa il risultato.

Il commento

“In settimana abbiamo lavorato duro con l’obiettivo di fare una grande partita ad Arona – commenta coach Carlo Colò – I ragazzi hanno fatto una grande prestazione difensiva limitando le caratteristiche degli avversari. L’intensità che abbiamo in questo momento è notevole, infatti nel finale abbiamo patito la stanchezza e sono aumentate le palle perse. Questa è una squadra che ha ben chiaro l’obiettivo stagionale e lavora duramente per raggiungerlo. Tra una settimana arriva in casa Novara, altra partita fondamentale per noi. Servirà tutto il calore del popolo arancionero!”

Il prossimo appuntamento

Come anticipato da coach Colò, i Leopardi tornano al PalaEinaudi per un’altra sfida cruciale. Appuntamento domenica 2 febbraio alle ore 21:00 per la palla a due con Basket College Novara

Arona Basket – Bea Chieri 69-77

Parziali: 15-24, 33-43, 48-61

Arona Basket: Giacomelli 16, Galzerano 14, Acconito 12, Arione 11, Pozzi 5, Castano 5, Florio 4, Zani 2, Thiella, Codecco, Dinu, Tadini N.E. All. Cattalani

Bea Chieri: Drame 16, Amadu 14, Stiffi 13, Musto 13, Okoro 5, Ruà 5, Gatti 5, Galliera Ricci 2, Viggiano 2, Pagano 2, Mout N.E.. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta