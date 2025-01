Basket Foxes Giussano – Tecnoengineering Moncalieri 70-65

La Tecnoengineering Moncalieri lotta ma non basta, Giussano passa al Palacici

La Tecnoengineering Moncalieri cade in trasferta contro Basket Foxes Giussano al PalaCici di Arese con il punteggio finale di 70-65. Una partita intensa e combattuta, in cui le Lunette, dopo un primo tempo promettente chiuso avanti di 5 lunghezze (29-34), hanno ceduto terreno alle padrone di casa, decisive con un ottimo terzo quarto.

Le Foxes hanno allungato poi nel quarto periodo, raggiungendo un massimo vantaggio di 13 punti, mentre la reazione finale delle gialloblù non è bastata per ribaltare le sorti dell’incontro. Tra le protagoniste, Lussignoli ha guidato le Foxes con una prestazione maiuscola da 21 punti, coadiuvata dalla solidità di Zanetti (12), Bernardi (13) e Diotti (11). Per Moncalieri, Sammartino la miglior realizzatrice con 19 punti e 8 rimbalzi, mentre Grosso e Salvini hanno chiuso a quota 11 punti ciascuna.

La gara

Nel primo periodo le Lunette approcciano bene la sfida, facendo leva su una difesa attenta e su buone soluzioni offensive, chiudendo la prima frazione avanti 13-14. Nel secondo quarto, Moncalieri consolida il vantaggio, sfruttando le seconde opportunità a rimbalzo e reagendo alle folate offensive delle lombarde. È nuovamente la difesa l’arma che permette alle Lunette di chiudere il primo tempo sul +5 (29-34).

Dopo l’intervallo lungo Giussano prende il controllo, con Diotti (11 punti) a ispirare la rimonta. L’aggressività difensiva delle padrone di casa limita l’efficacia al tiro di Moncalieri. Lussignoli e Bernardi trascinano le Foxes, punendo la difesa gialloblù con continuità e chiudendo il periodo sul 50-47.

Nel quarto finale, le padrone di casa amministrano con autorità, toccando il +13 grazie a una serie transizioni efficaci che creano il solco decisivo. Moncalieri trova una reazione tardiva, guidata da Sammartino e Salvini, che non basta però a ricucire completamente lo strappo e la gara si conclude sul 70-65.

Tabellini

Basket Foxes Giussano – Tecnoengineering Moncalieri 70-65



Parziali (13-14, 29-34, 50-47)

Basket Foxes Giussano: Ramon 3, Reani 7, Diotti 11, Lussignoli 21, Colico, Zanetti 12, Crippa, Bernardi 13, Szajtauer 3, Fossati ne, Pirozzi, Pallavicini ne. All. Diotti M.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 19, Ngamene 6, Cordola ne, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 6, Gesuele, Grosso 11, Salvini 11, Bianco, Avagnina 6, Obaseki 4. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.